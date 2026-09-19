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Odlična sezona u Kristal Palasu bila je tek uvertira za neverovatan potencijal Majkla Olisea, čije vanserijske domete gledamo već treću godinu u dresu minhenskog Bajerna.

Tri gola u mreži Union Berlina zaokružili su izvanredan mesec za reprezentativca Francuske pred septembarsku pauzu. Za prvi het-trik u dresu bavarskog giganta, u meču gde je njegov tim ispratio nedorasle goste sa sedam golova u mreži, Olise je dobio i nesvakidašnju nagradu.

Majkl Olise i Hari Kejn Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Mairo Cinquetti / Alamy / Profimedia, Laurent Lairys / Zuma Press / Profimedia

Poznata novinarka Izabela Paljari uručila mu je po završetku utakmice dres sa posvetom od Nejmara, koji se ranije tokom nedelje oprostio od reprezentacije Brazila. Olise je nakon fotografisanja uzvratio gestom i poslao svoj dres u Brazil - potez pravog sportiste i skromnog čoveka koji ume da ceni pažnju.

Iste večeri usledile su i pohvale saigrača. Hari Kejn biranim rečima je govorio o igraču čije su asistencije u velikoj meri zaslužne za njegove golove:

"On je tako dobar karakter. Neverovatan igrač. Svako ima svoj jedinstven način igranja fudbala i ponašanja van terena. Pravo je uživanje igrati zajedno sa njim", izjavio je Kejn nakon ubedljive pobede nad Union Berlinom.

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