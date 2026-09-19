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Pred fudbalerima Čukaričkog je novi izazov u Super ligi Srbije, duel protiv Železničara u Pančevu (nedelja, 20 časova), ekipe koja je ove sezone nastupala i na evropskoj sceni. Jedan od igrača na koje će Brđani računati u ovom susretu je Ismael Maiga, štoper koji se ustalio u startnoj postavi Čukaričkog, a dobre igre donele su mu i poziv u nacionalni tim.

„Liga je ove godine veoma izjednačena. Svi znamo da Železničar ima dobru ekipu i sigurno nas očekuje težak meč. Pobeda bi za nas bila veoma važna, posebno zbog toga što su nam direktan rival u borbi za plasman u plej-of. Svakodnevno naporno radimo na treninzima, atmosfera u ekipi je odlična i takva je bila i tokom ove nedelje. Izaći ćemo na teren i dati 200 odsto, kao i uvek. Nadamo se da će i sreća biti na našoj strani, ako Bog da“, kazao je Maiga.

Stameni štoper iz Burkine Faso je započeo drugu sezonu u klubu sa Banovog brda.

Foto: Fk Čukarički

„Zaista sam srećan u Čukaričkom. Ovo je moja druga sezona u klubu, a sve što mi se sada događa omogućili su porodična atmosfera u ekipi, profesionalizam koji postoji u svim segmentima kluba i poverenje koje nam pružaju rukovodstvo i stručni štab. Posebno bih istakao sjajnu atmosferu u svlačionici. Mnogo nam znači podrška i iskustvo starijih igrača, a postoji i odlična povezanost među nama mlađima. Naravno, ne treba zaboraviti ni sve ljude koji rade iza scene i koji nam svakodnevno pomažu. Ciljevi Čukaričkog su isti, želimo da sezonu završimo u vrhu tabele i izborimo plasman u Evropu.“

Maiga je nedavno dobio i poziv u reprezentaciju Burkine Faso, koja će najpre igrati dva meča kvalifikacija za Kup Afričkih nacija, protiv Benina 25. septembra i četiri dana kasnije protiv Centralnoafričke republike, a kruna ovog ciklusa biće prijateljski duel u Buenos Ajresu sa Argentinom, vicešampionom sveta, 3. oktobra.

„To je zaista veliko zadovoljstvo i ogroman ponos. Ne dobije svako priliku da predstavlja svoju zemlju, a to je nešto o čemu svako dete sanja kada počne da igra fudbal. Veoma sam srećan zbog poziva i zahvalan na prilici koju sam dobio“, kazao je Maiga, koji je potom dodao:

„Najpre nas očekuju kvalifikacije i moraćemo od samog početka da budemo maksimalno spremni. Veoma je važno da što pre počnemo da osvajamo bodove i napravimo dobru poziciju u grupi na putu ka plasmanu na veliko takmičenje. Mislim da je to najbolji način da uđemo u kvalifikacioni ciklus. Potom nas očekuje i utakmica protiv Argentine i mogućnost da igramo protiv Mesija, možda u jednom od njegovih poslednjih nastupa, i to pred njegovom publikom. To bi za mene bilo nezaboravno iskustvo u karijeri. Takvu priliku ne dobija svako i mogu samo da budem zahvalan Bogu.“

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