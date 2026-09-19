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Trener fudbalera Radničkog iz Niša Marko Neđić rekao je danas da Crvena zvezda ima najkvalitetniji tim u Super ligi Srbije, ali da će njegova ekipa u predstojećoj utakmici 10. kola pokušati da bude konkurentna i da izvuče što bolji rezultat.

"Nemamo pravo da se nešto vadimo ili pričamo mnogo o Crvenoj zvezdi. Znamo svi da oni imaju najveći kvalitet u našoj ligi. Čak i kada možda ne igraju dobro, presudi individualni kvalitet. Mi želimo da budemo konkurentni, da se prikažemo u dobrom svetlu, da se nadigravamo, zašto da ne i naravno, da probamo da izvučemo što bolji rezultat", rekao je Neđić.

Fudbaleri Radničkog igraju u nedelju od 20 časova u Beogradu protiv Crvene zvezde, utakmicu 10. kola Super lige Srbije.

1/7 Vidi galeriju Marko Neđić Foto: Starsport©, Starsport

Neđić je rekao da njegov kolega iz Crvene zvezde Albert Rijera ima specifičnu postavku igre i istakao da nije lako pripremiti ekipu zbog velikog broja igrača koje španski stručnjak ima na raspolaganju.

"Imaju kvalitetne igrače na svakoj poziciji, bukvalno svaku utakmicu krene drugi igrač. Verovatno se i trener Zvezde još upoznaje sa svim igračima, traži idealnih 11. Svakako da znamo šta Zvezda hoće i kako hoće da igra. Ipak, sve i da se 'pročita' nešto, individualni kvalitet može da donese benefite", naveo je on.

"Svakako da i kroz taj sistem ima nekih propusta u defanzivi. Gledali smo, analizirali i spremali se. Naše je da igramo, poštujemo ono što smo se dogovorili, pa neka pobedi ekipa koja je bolja", dodao je trener ekipe iz Niša.

Fudbaler Radničkog Stefan Nikolić rekao je da su utakmice protiv ekipa poput Crvene zvezde dodatni motiv.

"Protiv večitih rivala motiv je uvek maksimalni. Mi smo radili jako prošle nedelje, svako je dao 100 odsto na treningu, maksimum svojih mogućnosti. Idemo na 'Marakanu', znamo kako je tamo. Nadamo se da ćemo se vratiti sa dobrim rezultatom. Borićemo se od prvog do poslednjeg minuta i ako uradimo sve što trener traži od nas, mislim da možemo da ostvarimo povoljan rezultat", naveo je on.

Uoči utakmice Radnički je 11. na tabeli sa osam bodova uz meč manje, a Zvezda je prva sa 25 bodova.

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