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Posle čak 14 godina pauze, ponovo su snage odmerili Milvol i Vest Hem, priredivši još jedan meč koji potvrdjuje status jednog od najžešćih gradskih rivalstava u Londonu. Sustret je završen bez pobednika (2:2), iako je domaćin nakon prvih 45 minuta imao dva gola prednosti. Nastavak je doneo preokret u igri, izjednačenje gostiju i crveni karton u samom finišu.

Milvol je sjajno ušao u meč i poveo već u 16. minutu pogotkom Kaspersa de Nora, što je izazvalo oduševljenje na tribinama. Gosti nisu uspevali da uspostave svoju igru, a nov udarac primili su u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. Nakon asistencije Lindona Dajksa, Kamarl Negli je povisio na 2:0 i poslao svoju ekipu na pauzu sa velika dva gola prednosti.

U nastavku je viđena sasvim drugačija slika. Reorganizovani i znatno agresivniji Vest Hem krenuo je po povratak u meč. Otpor domaćih slomljen je u 74. minutu, kada je Mohamed Kante smanjio na 2:1 i vratio neizvesnost u derbi.

1/4 Vidi galeriju Milvol - Vest Hem 2:2 Foto: Steven Paston / PA Images / Profimedia, Simon Traylen / imago sportfotodienst / Profimedia

Svega šest minuta kasnije gosti stižu do potpunog izjednačenja. U 80. minutu Manor Solomon je asistirao Konstantinosu Mavropanosu, koji matira golmana domaćih za 2:2 i anulira kompletnu prednost Milvola iz prvog dela.

Kraj utakmice doneo je novu dramu. Kante, koji je prvi žuti karton dobio u 83. minutu, isključen je u 89. minutu, ostavivši Vest Hem sa desetoricom na terenu. Milvol u samoj završnici nije uspeo da iskoristi igrača više i dođe do sva tri boda.

Domaći sastav može da žali za propuštenom prilikom da veliku pobedu upiše nakon vođstva od 2:0, dok su gostujući "čekićari" pokazali karakter - nadoknadili su dva gola zaostatka i u završnici sa igračem manje sačuvali bod.

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