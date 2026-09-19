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Dejan Savićević, jedan od najboljih fudbalera sa naših prostora, legenda Crvene zvezde i Milana, proslavio je nedavno 60. rođendan.

Tim povodom Dejan Savićević dao je veliki intervju u kojem je govorio o svojoj uspešnoj fudbalskoj karijeri.

Zvezda mu je sve - Dejan Savićević Foto: Starsport©

Dve titule prvaka Evrope

- Imam lepe uspomene, imao sam sreće. Igrao sam u velikim klubovima i osvojio dve titule prvaka Evrope, sa Crvenom zvezdom i Milanom - rekao je Dejan Savićević za list "Gazeta delo sport".

U Italiji je Savićević dobio nadimak "Genije", iako sam smatra da je takvo poređenje preterano.

- Nisam bio genije, bio sam samo veoma dobar fudbaler. Vi iz "Gazete" ste počeli tako da me zovete. Možda zato što sam radio neke stvari koje drugi nisu mogli, možda zato što sam imao više mašte. Simpatično mi je kada me tako zovu. Prijatelji i bivši saigrači to koriste kada žele da me zadirkuju.

Zlatna generacija iz Barija 1991 - Dejan Savićević sa fudbalerima Crvene zvezde Foto: Profimedia

Dolazak na Marakanu

Godine 1988. Savićević je iz Budućnosti prešao u Crvenu zvezdu, sa kojom je tri godine kasnije osvojio Kup evropskih šampiona.

- Bio sam samo jedan igrač u fantastičnom timu. Bilo je mnogo velikih fudbalera i učinili su da se osećam dobro. Voleli su me, a i ja sam voleo sve klubove za koje sam igrao, Budućnost, Crvenu zvezdu, Milan i Rapid iz Beča. Posebno Zvezdu, koja je ostala moj prvi veliki klub.

Potom je 1992. usledio odlazak u Milan, ali Savićević otkriva da je njegova karijera mogla da krene potpuno drugačijim putem.

- Trebalo je da odem u Juventus, zatim se pominjala Roma, pa Monako. Bio sam u Crvenoj zvezdi i bilo mi je dobro. Osvojili smo Kup evropskih šampiona pobedom protiv Marselja u Bariju.

Dejan Savićević u dresu Milana Foto: Profimedia

Strašna konkurencija na San Siru

Početak na San Siru nije bio jednostavan. Konkurencija je bila gotovo neverovatna - Rud Gulit, Marko van Basten, Frank Rajkard i Žan-Pjer Papen samo su neke od zvezda tadašnjeg Milana.

- Mučio sam se godinu i po dana. Bilo je teško, imao sam i fizičkih problema. Ali izabrao sam Italiju zato što je to bila najbolja liga na svetu i tamo su igrali najbolji fudbaleri. Bila je to odlična odluka. U nekom drugom klubu ne bih osvojio toliko trofeja, niti bih dobio pažnju koju mi je pružio Milan.

Naravno, nezaobilazna tema bio je čuveni pogodak protiv Barselone u finalu Lige šampiona 1994. godine u Atini, kada je Milan deklasirao Katalonce sa 4:0.

- To je najlepši gol u mom životu. Predsednik Silvio Berluskoni mi je veče pre finala rekao: "Dejane, ako si genije, dokaži to". Ispalo je dobro.

1/8 Vidi galeriju Dejan Savićević Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport/Srđan Stevanović

Realno o Milanu

Predsednik FS Crne Gore prati i današnji Milan.

- Moj Milan je bio drugačiji. Mi smo stalno igrali finala Lige šampiona. Ovaj tim sam gledao samo povremeno. Mlad je i svež, mlad je i trener. Moramo da budemo strpljivi i da prihvatimo greške, one su deo fudbala. Znam da u Milanu nema mnogo vremena, ali kvalitet bi trebalo da dođe do izražaja.

Dejan Savićević nema provlem da realno sagleda situaciju između dva velika kluba iz Milana:

- Inter mi, nažalost, trenutno izgleda kao da je ispred Milana. Ali sezona je duga i komplikovana za sve. Treba sačekati. Uostalom, i ja sam čekao godinu i po dana - bio je jasan Dejan Savićević.