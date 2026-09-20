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Veljko Paunović, selektor srpske fudbalske reprezentacije, otkrio je da je ponudio ostavku FS Srbije jer je bio duboko razočaran odnosom velikog broja igrača prema grbu i dresu nacionalnog tima.

U junu Srbija je pod komandom Veljka Paunovića igrala dve prijateljske utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, a pozivu selektora od standardnih fudbalera odazvali su se samo Strahinja Pavlović, Andrija Živković i Strahinja Eraković.

Direktan i jasan - Veljko Paunović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Serija otkaza

Mnogi su svoje neodazivanje pravdali dugom i napornom sezonom, te velikim brojem utakmica. Neki opravdano, jer su bili povređeni, a neki neopravdano. Pojedinci su želeli da budu sa svojim porodicama ili devojkama, a neki su odranije imali zakazane svadbe i proslave. Neverovatno je da su neki od iskusnijih reprezentativaca, baš na dan utakmice i poraza od Zelenortskih Ostrva u Lisabonu, na društvenim mrežama kačili snimke kako se provode na jahti.



- Nikad nikoga nismo stavili ispred streljačkog voda, niti to želimo - rekao je Paunović i nastavio o ponašanju igrača u prethodnom periodu, kao i njihovom odnosu prema reprezentativnim obavezama:

- Što se tiče prethodnog perioda i toga kako su se igrači ponašali, kako su se odazivali na poziv reprezentacije, to smo analizirali. Neću da kažem da je bilo disciplinskih mera, ali smo presekli. Ipak, individualno neću o bilo kome.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

Patriotizam zakazao kod Srba

Sve navedeno duboko je pogodilo Veljka Paunovića, koji je funkciju selektora prihvatio prvo iz patriotskih, a onda i sportskih razloga. Fakat je i da Paunović ima više nego dobro platu. Opet, sa druge strane neshvatljivo je kako niko do dosadašnji selektora nije uspeo da izgradi jasan kult reprezentacije gde je patriotizam glavni i osnovni parametar kad je u pitanju nacionalni tim. Videli smo na Svetskom prvenstvu tokom leta koliki je nacionalni naboj kod fudbalera iz Španije, Argentine i Norveške, pre svega. Kod onih uslovno rečeno "manjih" reprezentacija i da ne pričamo.

Sve to nedostaje reprezentaciji Srbije i to je ono na čemu Veljko Paunović želi da radi. Da fudbalerima, i onim u zrelim igračkim godinama, a posebno onim mlađim usadi u glave i objasni šta treba za njih da predstavlja igranje za srpski nacionalni tim. Nije poenta samo da se na okupljanja dolazi sa osmehom već i da se na terenu pokaže energija, motiv i žar za što boljim rezultatom. Kad se to bude videlo, jasno je da će navijači prepoznati situaciju i u što većem broju nagrnuti na stadion.

Bio je jedan i neponovljiv - Radomir Antić Foto: Profimedia

Ugledati se na velikog Antaru

Baš onako kako je bilo u vreme dok je Srbiju kao selektor vodio Radomir Antić ili kad je Slavoljub Muslin krčio put ka Mundijalu u Rusiju. Bilo je to vidljivo i na početku mandata Dragana Stojkovića Piksija. Sada je sve na Veljku Paunoviću, ali ne samo na njemu, još više na fudbalerima. Otuda i selektorova odluka da u reprezentaciju vrati veterana Dušana Tadića, kao neprikosnoveni autoritet i čoveka koji će biti produžena ruka Paunovića u svlačionici, a još više na terenu.

Veljko Paunović nije želeo da govori o kurcšlusu s Predragom Rajkovićem, ali prema određenim informacijama golman Al Itihada je bio nezadovoljan statusom. Posebno otkad je selektor u nacionalni tim vratio braću Sergeja i Vanju Milinkovića-Savića. Mlađi od braće dobio je prednost u odnosu na Rajkovića, što se ovome nije svidelo. Paunović i Rajković su imali razgovor i došlo je do "sukoba mišljenja". Sve je kulminiralo u junu, kad se Rajković nije pojavio na okupljanju, ali nije ni Vanja Milinković-Savić. Srbija je već izgubila Mileta Svilara, što je ozbiljan propust. Pitanje je treba li se olako odreći i Predraga Rajkovića.

Disciplinske mere su počele - Veljko Paunović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Neki su povređeni, neki uvređeni, a neki otpisani

Ako se pogleda spisak igrača na koje računa Veljko Paunović, u odnosu na akcije Dragana Stojkovića, vidljivo je da ima prilično dosta promena u igračkom sastavu. Činjenica je da su povređeni Aleksandar Mitrović i Nikola Milenković, te da zbog toga nisu u reprezentaciji. Deluje da će zbog povrede utakmice u Ligi nacija propustiti i Aleksa Terzić. Opet, na spisku nema Ivana Ilića, Petra Stanića, Jana Karla Simića, Miloša Veljkovića, Andreja Ilića, Veljka Birmančevića, Petra Ratkova, Nikole Štulića, Mirka Topića, Uroša Račića...

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće četiri meča u Ligi nacija - 24. septembra u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić", dočekaće Grčku, a tri dana kasnije Holandiju. Zatim slede gostovanja Nemačkoj (1. oktobar) i Holandiji (4. oktobar).