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Mile Svilar je i definitivno odbacio bilo kakvu mogućnost da u budućnosti brani za Srbiju.

Zašto je došlo do problema između jednog od najboljih golmana na svetu Mileta Svilara i FS Srbije, verovatno će javnost saznati jednog dana.

Izbor Srbije za njega je greška - Mile Svilar Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Čestiti tata Rade

Jasno je samo da je Miletov otac, čuveni Rade Svilar, legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala, imao više nego dobru nameru kad je svog naslednika nagovorio da umesto Belgije, čije je sve selekcije prošao u mlađim kategorijama, izabere Srbiju.

Međutim, prvo selektor Dragan Stojković nije imao hrabrosti da mu ukaže poverenje, a onda je i Veljko Paunović posle razgovora sa golmanom rešio da digne ruke, jer je izgleda tada već Mile Svilar doneo odluku kad je u pitanju Srbija. Nekako su pre Mileta Svilara uvek šansu dobijali Predrag Rajković, Vanja Milinković-Savić, Marko Dmitrović, odnedavno i Đorđe Petrović.

1/6 Vidi galeriju Mile Svilar u reprezentaciji Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

FIFA rekla svoje



Poslednjih godina i Mile Svilar i FS Belgije činili su s pravne strane sve samo da bi dobili dozvolu da golman promeni sportsko državljanstvo. Međutim, nisu uspeli. Godine 2021. Svilar je prihvatio poziv FSS i debitovao za A reprezentaciju na prijateljskoj utakmici protiv Katara. Tim potezom iskorišćena je njegova zvanična opcija (promena državljanstva) kod FIFA kako bi prešao iz belgijskog u srpski fudbalski sistem.

Prema važećem Pravilniku o primeni Statuta FIFA (član 9), fudbaler ima pravo da samo jednom u karijeri promeni fudbalsko državljanstvo (odnosno reprezentaciju za koju ima pravo igranja, pod uslovom da ispunjava uslove). Kad je proces prelaska na Srbiju jednom završen kod FIFA, povratak na belgijsko sportsko državljanstvo više nije pravno moguć.

Mile Svilar slavi pobedu Rome Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI

Mile i Belgija ne gube nadu

Iako je za Srbiju odigrao samo jednu prijateljsku utakmicu (što po novim pravilima u nekim specifičnim okolnostima ostavlja prostor za promenu ako igrač nije odigrao više od tri meča pre 21. godine), ključna prepreka je ta što je Mile Svilar već jednom iskoristio postupak promene (s Belgije na Srbiju). FIFA pravila izričito zabranjuju ponovnu promenu nazad na prvobitni savez.

Nedavno je Svilar u razgovoru za belgijske medije potvrdio da je tokom Mundijala gledao utakmice zemlje u kojoj se rodio.

- Bio sam na odmoru, gledao utakmice i govorio sebi: "Šta ja radim ovde? Zašto nisam tamo?"

Kako stvari stoje, ni Mile Svilar, a ni FS Belgije ne gube nadu da bi putevi ipak mogli da im se ukrste.

- Ne mogu da kažem da je ovako dobro jer bih lagao. Nadam se da će se jednog dana rešiti, nikad ne treba reći nikad - objasnio je Mile Svilar, golman Rome i najbolji čuvar mreže u Seriji A.

Mile Svilar sa supurgom Džun Peters Foto: Printskrin/Instagram

Naslednik neće biti golman

Mile Svilar oženjen je Belgijankom Džun Peters. Njih dvoje su roditelji dečaka koji se zove Lio Mile. Na pitanje hoće li njegov naslednik nastaviti golmansku lozu, Svilar kaže:

- Ne, ne, nadam se da će za njega biti neka pozicija s manje pritiska, daleko od gola! Istina je da se mojoj supruzi dopalo ime Mile.