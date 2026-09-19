Slušaj vest

Aston Vila je povela u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena golom Žoana Manzambija, koji je asistirao Nikolasu Džeksonu kod pogotka u 67. minutu.

Treći gol za domaće postigao je Emilijano Buendija u 79. minutu.

Totenhem je posle toga postigao prva dva gola u Premijer ligi ove sezone, u 86. minutu strelac je bio Konor Galager, a u osmom minutu nadoknade gol je postigao Jan Paul van Heke.

U 60. minutu gol njihovog saigrača Mohameda Kudusa poništen je zbog ofsajda.

Posle četiri utakmice bez pobede u prvenstvu, Aston Vila je ostvarila prvu pobedu i ima četiri boda na 15. mestu na tabeli.

Totenhem je u petom kolu postigao prve golove u sezoni u ligi i ima dva boda na 18. mestu na tabeli.

(Beta)

Ne propustiteFudbalDEJO ITALIJANIMA OTKRIO KOJI KLUB JE NAJVIŠE VOLEO: Posebno mesto u njegovom srcu imaju Zvezda i Milan!
piksisve-za-10knjiga178323.jpg
FudbalSPEKTAKL POSLE 14 GODINA ČEKANJA! Engleska bruji o derbiju za pamćenje - četiri gola, crveni karton, drama i epska bitka Milvola i Vest Hema!
Milvol - Vest Hem
Fudbal"SVI ZNAMO DA ZVEZDA IMA NAJVEĆI KVALITET U NAŠOJ LIGI!" Marko Neđić zna šta čeka Radnički na Marakani: Pokušaćemo da...
Marko Neđić
Fudbal"VRLO BITAN MEČ U PANČEVU!" Ismael Maiga najavio okršaj Železničara i Čukaričkog!
Ismael Maiga

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir