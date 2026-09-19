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Aston Vila je povela u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena golom Žoana Manzambija, koji je asistirao Nikolasu Džeksonu kod pogotka u 67. minutu.

Treći gol za domaće postigao je Emilijano Buendija u 79. minutu.

Totenhem je posle toga postigao prva dva gola u Premijer ligi ove sezone, u 86. minutu strelac je bio Konor Galager, a u osmom minutu nadoknade gol je postigao Jan Paul van Heke.

U 60. minutu gol njihovog saigrača Mohameda Kudusa poništen je zbog ofsajda.

Posle četiri utakmice bez pobede u prvenstvu, Aston Vila je ostvarila prvu pobedu i ima četiri boda na 15. mestu na tabeli.

Totenhem je u petom kolu postigao prve golove u sezoni u ligi i ima dva boda na 18. mestu na tabeli.

(Beta)