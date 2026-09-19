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Jedna od neobičnih priča minulog transfer leta vezana je za srpskog fudbalera Stefana Golubovića.

Golubović je ovog leta postao član španskog drugoligaša Andore, a već sad je produžio ugovor do 2030. godine.

Mladi 20-godišnji fudbaler, koji je prošao kadetsku selekciju u Crvenoj zvezdi, gde je činio napadački trio sa Andrijom Maksimovićem i Veljkom Milosavljevićem. bio je deo šampionske generacije IMT-a iz sezone 2023/24.

Međutim, odigrao je tek četiri utakmice za IMT u seniorskom timu, a ništa bolje nije bilo ni u Čukaričkom.

Ovog leta je potpisao za Andoru do 2028. godine, da bi već dobio priliku da produži ugovor do 2030. godine sa klubom čiji je vlasnik legenda Đerar Pike.

Zanimljiva je bila i njegova izjava odmah po potpisivanju novog ugovora.

"Veoma sam srećan što su mi ukazali poverenje na još dve godine. Mislim da to može biti veoma dobra priča za mene i klub. Pre dve godine sam bio u Srbiji i čak razmišljao da napustim fudbal. A sad sam u Segundi, jednoj od najboljih drugih liga na svetu", rekao je Golubović.

Golubović je visok 190 centimetara, najčešće je korišćen kao špic, ali nije mu strano da se spusti na krilo ili ofanzivnog veznog.