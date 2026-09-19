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Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 19.00 časova igraju utakmicu 10. kola Superlige protiv niškog Radničkog.

Crvena zvezda obaveštava sve mališane koji poseduju Super Zvezdaš kartice da će utakmicu protiv ekipe Radničkog moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen.

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Takođe, duelu 10. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina. Super Zvezdaš sezonske kartice za takmičarsku godinu 2026/27 su namenjene dečacima i devojčicama do 14 godina, a obezbeđuju besplatan ulaz na istočnu tribinu na domaćim utakmicama.

Crvena zvezda nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Radničkog.

Ulaznice su u onlajn prodaji, dok je kupovina dostupna i na šalterima Marakane.

Cene karata su sledeće:



Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara