Fudbaleri Milvola odigrali su na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Vest Hema, u lokalnom londonskom derbiju, u utakmici osmog kola druge engleske lige, Čempionšipa.
Fudbal
DERBI KOJI JE GOREO! Milvol ispustio 2:0, Vest Hem se vratio za šest minuta – pao i crveni karton!
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Milvol je na Denu poveo u 16. minutu golom Kejleba Tejlora, a prednost je udvostručio Kamiel Negli u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.
Vest Hem je smanjio u 74. minutu kada je strelac bio Mohamadu Kante, a bod ekipi doneo je Konstantinos Mavropanos u 80. minutu.
Kante je u 89. minutu dobio crveni karton zbog prekršaja.
Dva rivalska kluba igrala su prvi put posle 14 godina i to je bio 100. duel u takozvanom derbiju lučkih radnika. Taj duel poznat je i po velikim neredima tučama navijača i velikoj tenziji, kao i po prisustvu velikog broja policajaca.
Vest Hem je prvi na tabeli sa 15 bodova.
Milvol je u poslednje tri utakmice bez pobede, vezao je dva remija i ima 11. bodova na 10. mestu na tabeli.
(Beta)
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