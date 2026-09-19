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Milvol je na Denu poveo u 16. minutu golom Kejleba Tejlora, a prednost je udvostručio Kamiel Negli u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Vest Hem je smanjio u 74. minutu kada je strelac bio Mohamadu Kante, a bod ekipi doneo je Konstantinos Mavropanos u 80. minutu.

Kante je u 89. minutu dobio crveni karton zbog prekršaja.

Dva rivalska kluba igrala su prvi put posle 14 godina i to je bio 100. duel u takozvanom derbiju lučkih radnika. Taj duel poznat je i po velikim neredima tučama navijača i velikoj tenziji, kao i po prisustvu velikog broja policajaca.

Vest Hem je prvi na tabeli sa 15 bodova.

Milvol je u poslednje tri utakmice bez pobede, vezao je dva remija i ima 11. bodova na 10. mestu na tabeli.

(Beta)

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir