Slušaj vest

Osasuna je povela golom koji je Ante Budimir postigao u 16. minutu, a izjednačio je Serhio Kameljo u 51. minutu.

Osasuna je prekinula niz od tri poraza i ima osam bodova na devetom mestu, koliko ima i Rajo Valjekano na osmom mestu.

U sledećem kolu Osasuna će igrati u Sevilji protiv Betisa, a Rajo Valjekano će dočekati Atletik Bilbao.

(Beta)

Ne propustiteFudbalDERBI KOJI JE GOREO! Milvol ispustio 2:0, Vest Hem se vratio za šest minuta – pao i crveni karton!
Milvol
FudbalHTEO DA OSTAVI FUDBAL, A SADA POTPISAO U ŠPANIJI: Neobična životna priča srpskog fudbalera
Stefan Golubović
FudbalBESPLATAN ULAZ ZA SVE KLINCE KOJI VOLE ZVEZDU PROTIV RADNIČKOG: Stariji karte mogu da kupe na blagajnama ili onlajn
cz-deca4.jpg
FudbalTOTALNI KOLAPS U PREMIJER LIGI: Totenhem se probudio prekasno, Vila odnela tri boda iz Londona
Aston Vila

00:23
Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir