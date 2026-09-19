Fudbaleri Osasune odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Rajo Valjekana, u utakmici sedmog kola španskog prvenstva.
Fudbal
PODELA BODOVA U PAMPLONI: Osasuna i Rajo Valjekano odigrali nerešeno
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Osasuna je povela golom koji je Ante Budimir postigao u 16. minutu, a izjednačio je Serhio Kameljo u 51. minutu.
Osasuna je prekinula niz od tri poraza i ima osam bodova na devetom mestu, koliko ima i Rajo Valjekano na osmom mestu.
U sledećem kolu Osasuna će igrati u Sevilji protiv Betisa, a Rajo Valjekano će dočekati Atletik Bilbao.
(Beta)
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