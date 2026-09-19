– Specifična situacija za nas u smislu da je samo dva dana prošlo od utakmice sa Crvenom zvezdom. Ta utakmica je zahtevala od nas veliki napor, kako mentalno tako i fizički. Bila je velika potrošnja na svakom planu. Kao što sam rekao, posle utakmice naš prevashodni cilj je bio da se što pre oporavimo i pripremimo za sledećeg protivnika. To je priroda posla kojim se bavimo, uvek je potrebno dokazivati se iznova i bez obzira kakav mi utisak ostavili protiv Crvene zvezde, mi tu utakmicu moramo da arhiviramo što pre, da naučimo iz analize, a ujedno i da se pripremimo za našeg sledećeg protivnika koji zaslužuje maksimalan respekt. Radi se o jako kvalitetnoj ekipi, postoje tu elitno talentovani mladi igrači i iskusni igrači koji imaju velike karijere iza sebe. Sutra nas očekuje veliki izazov, jer se radi se o izuzetnoj ekipi. Mi želimo da pružimo dobar performans, kako bi u nekom mirnom tonu otišli na pauzu koja nas očekuje i kako bi mirno mogli da radimo pred nastavak sezone koji sledi posle reprezentativne pauze. Momci koji su odigrali grom minuta protiv Crvene zvezde su u procesu oporavka i ja se nadam da su se dovoljno oporavili kako fizički tako i mentalno. Naš medicinski tim je, kao i uvek, uradio fantastičan posao i bez ikakvog izgovora i alibija, spremamo se za sutrašnju utakmicu.