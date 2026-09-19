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PSŽ se našao u centru novog pravnog slučaja nakon što je u Parizu otvorena preliminarna istraga protiv predsednika kluba Nasera Al Kelaifija.

Istraga se odnosi na pregovore o televizijskim pravima za Ligu 1 iz 2024. godine, a nadležni organi proveravaju navode o mogućem nezakonitom sukobu interesa.

1/5 Vidi galeriju naser el kelafi Foto: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Tnani Badreddine / AFP / Profimedia, EPA/Cristophe Petit Tesson

Slučaj je pokrenut nakon prijave organizacije Antikor, koja je 3. marta podnela prijavu pariškom tužilaštvu. Istragu vodi finansijska antikorupcijska brigada BFAC, koja treba da utvrdi da li je tokom procesa dodele TV prava bilo nepravilnosti.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je Al Kelaifi u tom periodu istovremeno bio predsednik PSŽ-a, predsednik beIN Media Group i član Upravnog odbora LFP-a. Antikor sumnja da je kroz te funkcije mogao da utiče na druge predsednike klubova i pogoduje ponudi beIN-a.

Važno je naglasiti da se radi o navodima koji su predmet istrage, a ne o utvrđenim činjenicama. Al Kelaifijevo okruženje ranije je odbacilo prijavu i ocenilo je kao „apsurdnu“.

Sada će istraga BFAC-a pokazati da li je tokom pregovora o televizijskim pravima zaista bilo nepravilnosti.

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