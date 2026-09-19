Fudbaleri Kaljarija pobedili su na gostujućem terenu Udineze 1:0, u utakmici petog kola Serije A.
Fudbal
KALJARI SLAVIO, TORINO SE SPASAO: Maldini srušio Udineze, Kulenović doneo bod
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Jedini gol postigao je Danijel Maldini u 54. minutu.
Posle četvrte pobede Kaljari se popeo na treće mesto na tabeli sa 12 bodova.
Udineze je pretrpeo treći uzastopni poraz i ima četiri boda na 13. mestu.
U sledećem kolu Kaljari će dočekati Juventus, a Udineze će igrati na gostovanju protiv Torina.
Fudbaleri Bolonje odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Torina.
Bolonja je povela u 14. minutu golom Federika Bernardeskija, a bod gostujućem timu obezbedio je Sandro Kulenović u 77. minutu.
Torino je 14. na tabeli sa četiri boda, a Bolonja je i dalje bez pobede i ima dva boda na 17. mestu.
U sledećem kolu Bolonja će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.
(Beta)
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