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Jedini gol postigao je Danijel Maldini u 54. minutu.

Posle četvrte pobede Kaljari se popeo na treće mesto na tabeli sa 12 bodova.

Udineze je pretrpeo treći uzastopni poraz i ima četiri boda na 13. mestu.

U sledećem kolu Kaljari će dočekati Juventus, a Udineze će igrati na gostovanju protiv Torina.

Fudbaleri Bolonje odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Torina.

Bolonja je povela u 14. minutu golom Federika Bernardeskija, a bod gostujućem timu obezbedio je Sandro Kulenović u 77. minutu.

Torino je 14. na tabeli sa četiri boda, a Bolonja je i dalje bez pobede i ima dva boda na 17. mestu.

U sledećem kolu Bolonja će igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.

(Beta)

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