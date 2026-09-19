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Paskal Gros je doveo Brajton u vođstvo u 31. minutu, na 2:0 povisio je Haralambos Kostulas u 45. minutu, a konačan rezultat postavio je Čema Andres u 57. minutu.

Brajton je upisao treću pobedu od početka sezone i trenutno je treći na tabeli sa deset bodova. Arsenal je, posle prvog poraza u sezoni, drugi na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i Mančester siti koji će svoj meč četvrtog kola protiv Sanderlenda igrati sutra.

Fudbaleri Evertona su kao domaćini slavili protiv Ipsviča sa 1:0, a strelac jedinog gola na utakmici bio je Tjerno Bari u 11. minutu.

Everton je posle ovog trijumfa, drugog u novoj sezoni, peti na tabeli sa devet bodova, dok je Ipsvič na 11. poziciji sa šest bodova.

Pobedu na svom terenu upisao je i Njukasl koji je sa 2:1 bio bolji od Hala.

Njukasl je golovima Džoa Viloka u trećem i Luisa Hola u sedmom minutu poveo sa 2:0, a konačan rezultat postavio je Mohamed-Ali Šo u 67. minutu.

Hal je sedmi tim lige sa osam bodova, Koliko ima i Njukasl koji je na osmoj poziciji.

(Beta)