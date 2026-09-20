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ZVEZDA NAPADA NOVA TRI BODA! Radnički Niš stiže na Marakanu!
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FK Crvena zvezda od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Radnički Niš u 10. kolu Superlige Srbije.
Crveno-beli žele da pred domaćim navijačima osvoje nova tri boda, dok će Nišlije pokušati da prirede iznenađenje.
Železničar - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Meč je na programu od 19.00, a direktan prenos obezbeđen je na TV Arena Sport Premium 1.
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