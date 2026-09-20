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Fudbaleri Partizana mogli su da ostvare bolji rezultat u Surdulici na gostovanju Radniku da je Igor Miladinović u 7. minutu uradio ono za šta trenira.

Umesto toga, autor je najvećeg promašaja dosadašnjeg dela sezone.

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Demba Sek je uposlio Kojzeka koji je ušao u prazan prostor po desnoj strani.

Vezni fudbaler crno-belih je zavrnuo loptu u srce šesnaesterca. Miladinović je natrčao na loptu i bukvalno sa 5-6 metara promašio prazan gol.

Lopta se od prečke odbila u polje.

 Na kraju utakmice rezultat je glasio 4:4, što nikako ne zadovoljava apetite crno-belih.

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Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot