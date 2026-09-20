Vezni igrač Partizana sa svega pet metara nije pogodio praznu mrežu
Fudbal
FUDBALER PARTIZANA AUTOR PROMAŠAJA SEZONE: Nestvarno šta Miladinović nije pretvorio u gol
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Fudbaleri Partizana mogli su da ostvare bolji rezultat u Surdulici na gostovanju Radniku da je Igor Miladinović u 7. minutu uradio ono za šta trenira.
Umesto toga, autor je najvećeg promašaja dosadašnjeg dela sezone.
Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Demba Sek je uposlio Kojzeka koji je ušao u prazan prostor po desnoj strani.
Vezni fudbaler crno-belih je zavrnuo loptu u srce šesnaesterca. Miladinović je natrčao na loptu i bukvalno sa 5-6 metara promašio prazan gol.
Lopta se od prečke odbila u polje.
Na kraju utakmice rezultat je glasio 4:4, što nikako ne zadovoljava apetite crno-belih.
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