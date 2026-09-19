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Vojvodina i IMT odigrali su 1:1 u meču 10. kola Superlige Srbije.

Novosađani poveli već u drugom minutu preko Petra Sukačeva, a IMT je do boda stigao golom Nikole Glišića.

Partizan - Vojvodina Foto: Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Remi je viđen i u Novom Pazaru, gde je domaćin protiv Zemuna vodio 2:0, golovima Adema Ljajića i Aleksandra Miljkovića. Gosti su se, međutim, vratili u završnici, a Đorđe Petrović je u 93. minutu pogodio za konačnih 2:2.

Vojvodina je druga sa 22 boda, IMT treći sa 15, Novi Pazar šesti sa 13, dok je Zemun poslednji sa tri boda.

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