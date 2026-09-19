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Fudbaleri Partizana uprkos četiri postignuta gola nisu uspeli da savladaju Radnik u Surdulici.

Partizan je remizirao sa Radnikom 4:4 u 10. kolu Super lige Srbije.

1/6 Vidi galeriju Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Možda bi tim Saše Ilića i uspeo da stigne do sva tri boda da u 35. minutu nije ostao sa igračem manje.

"Zaslužan" za to je Milan Vukotić.

Vezista Partizana se iznervirao i ušao u verbalni sukob sa sudijom Srđanom Jovanovićem. Jovanović je prvo opomenuo Vukotića, ali ovome to nije bilo dovoljno da iskulira. Nastavio je fudbaler Partizana da prigovara, pa je zaradio žuti karton. Čovek bi pomislio da je to bilo dovoljno, ali ne. Vukotić je nastavio da gestikulira ka sudiji, pa mu je ovaj pokazao put u svlačionicu.

Ostavio je Vukotić saigrače na cedilu i tako doprineo da njegov tim ne stigne do sva tri boda.

No, priča iz 35. minuta se ovde ne završava. Pošto mu je pokazao crveni karton, Jovanović je sočno opsovao fudbalera Partizana.

Jasno je sa usana mogla da se pročita sočna psovka koju mu je uputio najbolji srpski sudija.