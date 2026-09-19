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"Rezultat i igra su veoma razočaravajući. Sve pohvale Brajtonu za način na koji su odigrali i pristupili utakmici. Bili su na višem nivou od nas u osnovnim segmentima igre", rekao je Arteta, prenose britanski mediji.

Fudbaleri Arsenala izgubili su u gostima od Brajtona sa 0:3, u utakmici šestog kola Premijer lige.

"Uvek su prvi stizali do lopte u duelima, kao i na odbijene lopte i tako gradili svoju igru. Pored toga, kada smo imali loptu, naročito na našoj polovini, bili smo tehnički izuzetno loši, nismo poštovali igru niti principe koje morate da primenite protiv tima koji želi da vas pritisne čoveka na čoveka", rekao je Arteta.

"To vam nikako ne dozvoljava da dominirate i kontrolišete utakmicu na način na koji želite. A onda, kada smo imali velike šanse, nismo ih realizovali. Moramo izvući pouke, jer više ne sme da se ponovi", dodao je on.

Arsenal je, posle prvog poraza u sezoni, drugi na tabeli sa 12 bodova, koliko ima i Mančester siti koji će svoj meč četvrtog kola protiv Sanderlenda igrati sutra.

(Beta)

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir