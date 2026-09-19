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Golovima Manua Konea u šetom i 37. minutu, Roma je posle prvog poluvremena imala vođstvo od 2:0, ali je Inter u nastavku stigao do izjednačenja i boda.

Najpre je mrežu domaćeg tima pogodio Lautaro Martines u 46. minutu, da bi konačan rezultat postavio isti igrač drugim golom na utakmici, u 79. minutu.

Roma je prva na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani Inter.

Fudbaleri Rome će u narednom kolu Serije A gostovati Komu, dok će Inter dočekati Parmu.

(Beta)

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Tenis, Dejvis Kup, Miomir Kecmanović Izvor: Kurir