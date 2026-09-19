Fudbaleri Rome i Intera odigrali su u Rimu nerešeno 2:2, u utakmici petog kola italijanske Serije A.
Fudbal
ROMA PROSULA 2:0! Inter se vratio iz mrtvih i odneo veliki bod iz Rima
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Golovima Manua Konea u šetom i 37. minutu, Roma je posle prvog poluvremena imala vođstvo od 2:0, ali je Inter u nastavku stigao do izjednačenja i boda.
Najpre je mrežu domaćeg tima pogodio Lautaro Martines u 46. minutu, da bi konačan rezultat postavio isti igrač drugim golom na utakmici, u 79. minutu.
Fudbaleri Rome će u narednom kolu Serije A gostovati Komu, dok će Inter dočekati Parmu.
(Beta)
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