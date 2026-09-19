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Strelac jedinog gola na utakmici, vrednog tri boda, bio je Maksimilijan Bajer u 70. minutu.

Dortmund je upisao i četvrtu pobedu na startu nove sezone i prvi je na tabeli sa 12 bodova, odnosno ima dva više od Bajerna iz Minhena i Frajburga.

Na drugoj strani, Štutgart je na 14. mestu sa tri osvojena boda.

Fudbaleri Dortmunda će u narednom kolu dočekati Verder, dok će Štutgart u goste Paderbornu.

(Beta)