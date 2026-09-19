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Fudbaleri Partizana odigrali su 4:4 u Surdulici protiv Radnika u meču 10. kola Superlige Srbije.

Posle utakmice javnosti se obratio trener crno-belih Saša Ilić:

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Prvo poluvreme izuzetno slabo, u drugom je bilo bolje pokazali smo karakater. Hvala navijačima na podršci - kratak je bio Ilić.

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