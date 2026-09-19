Nakon uzbudljive utakmice, Saša Ilić je izrazio nezadovoljstvo prvim poluvremenom, ali zahvalio navijačima na podršci.
oglasio se
NIKAD KRAĆA IZJAVA SAŠE ILIĆA NAKON KARAMBOLA U SURDULICI: Trener Partizana besan kao ris!
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana odigrali su 4:4 u Surdulici protiv Radnika u meču 10. kola Superlige Srbije.
Posle utakmice javnosti se obratio trener crno-belih Saša Ilić:
Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Vidi galeriju
- Prvo poluvreme izuzetno slabo, u drugom je bilo bolje pokazali smo karakater. Hvala navijačima na podršci - kratak je bio Ilić.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši