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Radnički 1923 je upisao petu pobedu od početka sezone i treći je na tabeli sa 17 bodova, dok je OFK Beograd deseti tim lige sa devet bodova.

Strelci za pobednički tim bili su Mohamed Sise u 11, Uroš Sremčević u 34. i 46. minutu, David Buhta u 75. i Semir Alić u 84. minutu.

Golove za OFK Beograd postigli su Donimani Jakuba Silue u šestom i 21. minutu i Andrej Pavlović u 66. minutu.

Fudbaleri Radničkog 1923 će u narednom kolu domaćeg prvenstva dočekati Crvenu zvezdu, dok će OFK Beograd u goste Mladosti.

(Beta)