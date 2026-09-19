Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su u gostima OFK Beograd sa 5:3, u utakmici desetog kola Super lige Srbije.
Fudbal
LUDNICA U BEOGRADU: Radnički 1923 dao pet golova i srušio OFK Beograd
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Radnički 1923 je upisao petu pobedu od početka sezone i treći je na tabeli sa 17 bodova, dok je OFK Beograd deseti tim lige sa devet bodova.
Strelci za pobednički tim bili su Mohamed Sise u 11, Uroš Sremčević u 34. i 46. minutu, David Buhta u 75. i Semir Alić u 84. minutu.
Golove za OFK Beograd postigli su Donimani Jakuba Silue u šestom i 21. minutu i Andrej Pavlović u 66. minutu.
Fudbaleri Radničkog 1923 će u narednom kolu domaćeg prvenstva dočekati Crvenu zvezdu, dok će OFK Beograd u goste Mladosti.
(Beta)
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