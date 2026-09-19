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Fudbaleri Partizana ponovo su razočarali svoje navijače.

Crno-beli su u jednom od najluđih mečeva sezone remizirali sa Radnikom u Surdulici rezultatom 4:4, iako su u dva navrata bili na ivici provalije.

Partizan je poveo preko Erika Kojzeka, ali je Radnik ekspresno preuzeo kontrolu i do poluvremena postigao čak tri gola. Domaćin je u nastavku stigao i do velike prednosti, ali se ekipa Saše Ilića nije predala.

1/6 Vidi galeriju Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Usledio je novi neverovatan povratak crno-belih, koji su uspeli da se vrate u meč i dođu do 4:4. U završnici je viđeno još nekoliko prilika, ali promene rezultata nije bilo. Meč je obeležio i crveni karton.

Ipak, osvojen bod teško može da zadovolji Partizan, koji se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Crno-beli su i dalje pri dnu tabele Superlige Srbije, a posle remija u Surdulici ostaje veliki zaostatak za ekipama koje se bore za gornji deo plasmana.

Partizan sada ima osam osvojenih bodova uz utakmicu manje i nalazi se na 11. mestu, dok je Radnik ostao u gornjem delu tabele. Zvanična tabela Superlige potvrđuje da je Surduličanima ovo bio deveti odigrani meč u sezoni.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Za crno-bele tako ni dolazak u Surdulicu nije doneo izlaz iz krize. Umesto tri boda koja su bila preko potrebna, Partizan je osvojio samo jedan, pa situacija na tabeli i dalje izgleda veoma loše.

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