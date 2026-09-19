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Vikend je termin kada se obično igraju prvenstvene utakmice širom Evrope.

No, u moru mečeva širom Starog kontinenta, izdvajaju se dve. One koje su odigrane u Srbiji.

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Od 19 časova su igrane utakmice u Beogradu između OFK Beograda i Radničkog 1923, i u Surdulici između Radnika i Partizana.

Na te dve utakmice viđeno je čak 16 golova, po osam na svakoj.

Međutim, rezultat nije bio isti.

OFK Beograd se vratio kući, ali povratak na stadion na Karaburmi neće pamtiti po dobrom. Kragujevčani su slavili sa 5:3, što ih je vinulo na treće mesto sa 17 bodova. "Romantičari" su trenutno deseti sa devet bodova.

U Surdulici smo videli prekid Partizanovog niza pobeda protiv Radnika. Surduličani su se isprsili crno-belima, pa je na kraju rezultat glasio 4:4.

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Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot