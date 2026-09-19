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Trabzonspor je poslao snažnu poruku Crvenoj zvezdi!

Turski velikan je u velikom derbiju potpuno nadigrao Galatasaraj i slavio ubedljivim rezultatom 4:0, čime je aktuelnom šampionu naneo jedan od najtežih poraza u novoj sezoni.

Salah stigao u Trabzonspor - stadion goreo na predstavljanju Faraona! Foto: Nurgul GUNAYDIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trabzonspor je od početka meča nametnuo svoj ritam i pokazao da se nalazi u odličnoj formi. Galatasaraj, koji je prethodne četiri sezone osvajao titulu prvaka Turske, nije uspeo da pronađe odgovor na igru domaćina.

Ovaj rezultat posebno je zanimljiv i zbog Crvene zvezde, pošto će Trabzonspor biti jedan od njenih rivala u ligaškoj fazi Lige konferencije. Turski klub je tako poslao ozbiljno upozorenje pred evropski okršaj sa srpskim šampionom.

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Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot