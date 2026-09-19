Fudbaleri Lacija pobedili su u gostima ekipu Venecije sa 2:0, u utakmici petog kola italijanske Serije A.
Fudbal
LACIO RUTINSKI DO POBEDE: Venecija ostala bez rešenja
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Lacio je upisao četvrtu pobedu od početka nove sezone i trenutno je treći na tabeli sa 13 bodova, koliko imaju i Roma i Inter.
Na drugoj strani, Venecija je poslednja bez bodova.
Pobedu Laciju na večerašnjoj utakmici doneli su Matija Zakanji sa penala u 51. i Tidžani Noslin pogotkom u 60. minutu.
Fudbaleri Lacija će u narednom kolu Serije A dočekati Moncu, dok će Venecija gostovati Atalanti.
(Beta)
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