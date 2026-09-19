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Lacio je upisao četvrtu pobedu od početka nove sezone i trenutno je treći na tabeli sa 13 bodova, koliko imaju i Roma i Inter.

Na drugoj strani, Venecija je poslednja bez bodova.

Pobedu Laciju na večerašnjoj utakmici doneli su Matija Zakanji sa penala u 51. i Tidžani Noslin pogotkom u 60. minutu.

Fudbaleri Lacija će u narednom kolu Serije A dočekati Moncu, dok će Venecija gostovati Atalanti.

(Beta)

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