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Barselona nastavlja da melje sve pred sobom! Katalonci su u 7. kolu La Lige slavili na gostovanju Sevilji sa 3:1, a prvo ime utakmice bio je neverovatni Rafinja.

Domaćin je poveo preko Fofane, ali je Barselona brzo preuzela kontrolu. Rafinja je najpre pogodio nakon sjajne solo akcije, a potom glavom, na asistenciju Jamala, doneo preokret gostima.

Brazilac je u završnici kompletirao het-trik prelepim lobom i tako stigao do čak 14 golova na osam utakmica u svim takmičenjima, odnosno 11 u prvenstvu.

Barselona je tako upisala sedmu pobedu u sedam kola La Lige, uz neverovatnu gol-razliku 31:7. Katalonci za sada deluju nezaustavljivo.

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