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Herman je preminuo u subotu od komplikacija povezanih sa neurološkim oboljenjem, a iza sebe je ostavio bogatu karijeru tokom koje je radio u nekim od najvećih nemačkih klubova.

Bio je deo stručnih štabova Bajerna iz Minhena, Borusije Dortmund, Bajera iz Leverkuzena i Šalkea, a posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima period proveden u Minhenu.

U Bajernu je Herman bio važan član stručnog štaba Jupa Hejnkesa, tokom istorijske 2013. godine kada je klub osvojio triplu krunu – Bundesligu, Kup Nemačke i Ligu šampiona.

Bajer Leverkuzen se emotivnom porukom oprostio od svog nekadašnjeg trenera.

„Bio je najbolji pomoćni trener u Nemačkoj. Bio je poznatiji i poštovaniji u industriji od nekih glavnih trenera“, naveo je klub u poruci posvećenoj Hermanu.

Herman je u Leverkuzen radio i kao pomoćni trener prvog tima, ali i kao privremeni glavni trener.

Vest o njegovoj smrti teško je pogodila i Nika Kovača, aktuelnog trenera Borusije Dortmund, koji je tokom karijere takođe sarađivao sa Hermanom.

Kovač je za Skaj Nemačku rekao da je „duboko ožalošćen“ zbog smrti nekadašnjeg kolege.

„Bio je divna osoba. Napustio nas je i neka se Bog smiluje njegovoj duši“, rekao je Kovač.

Odlaskom Petera Hermana nemački fudbal ostao je bez čoveka koji je decenijama radio u senci najvećih trenera, ali čiji je doprinos velikim klubovima ostao duboko zapisan u istoriji Bundeslige.