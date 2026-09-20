Prvo je nastao haos među igračima dva tima, a potom su navijači gostujuće ekipe pokušali da siđu sa tribina na teren
Fudbal
NEVIĐENA GLUPOST TRENERA PARIZA: Pobedio bivši klub, pa otišao ispred tribine da provocira navijače! Usledio je haos
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Fudbaleri Pariza savladali su Strazbur rezultatom 2:1 u okviru 5. kola francuske Lige 1.
Bila je to slatka osveta trenera Lijama Roseniora bivšem klubu.
Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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I dok je tokom utakmice briljantno vodio svoj tim, po završetku meča je napravio neviđenu glupost.
Otišao je ispod tribine sa navijačima Strazbura i počeo da ih provocira.
Prvo je nastao haos među igračima dva tima, a potom su navijači gostujuće ekipe pokušali da siđu sa tribina na teren.
Ozbiljnije incidente sprečili su pripadnici policije koji su uspeli da zaustave navijače.
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