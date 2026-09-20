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Fudbaleri Pariza savladali su Strazbur rezultatom 2:1 u okviru 5. kola francuske Lige 1.

Bila je to slatka osveta trenera Lijama Roseniora bivšem klubu.

Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

 I dok je tokom utakmice briljantno vodio svoj tim, po završetku meča je napravio neviđenu glupost.

Otišao je ispod tribine sa navijačima Strazbura i počeo da ih provocira.

Prvo je nastao haos među igračima dva tima, a potom su navijači gostujuće ekipe pokušali da siđu sa tribina na teren.

Ozbiljnije incidente sprečili su pripadnici policije koji su uspeli da zaustave navijače.

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Fudbaleri Partizana pred Grobarima u Surdulici Izvor: TV Arena sport/Screenshot