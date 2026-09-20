JEZIVA SCENA: Valjak pregazio zvezdu Premijer lige
Bizarna nesreća desila se nekadašnjoj zvezdi Premijer lige, 35-godišnjem Androsu Tausendu.
Njega je pred utakmicu tajlandskog prvenstva pregazio valjak.
Tausend iza sebe ima na stotine utakmica u engleskoj Premijer ligi. Igrao je za Cristal Palas, Njukasl, Totenhem, Everton, te niz drugih klubova...
No, sasvim sigurno nije doživeo ono što mu se desilo na zagrevanju njegove ekipe PT Pračuap.
Momak koji je vozio valjak koji se koristi za ravnanje terena napravio je ogromnu glupost. Uleteo je tokom zagrevanja, izgubio je kontrolu i udario je pravo na nesretnog Tausenda.
Sve je izgledalo zaista užasno. Saigrači i navijači su zaprepašćeno gledali šta se dešava, dok je vozač uspeo nekako da reaguje i skine mašinu sa tela engleskog fudbalera.
Srećom, Tausend je prošao bez težih povreda.