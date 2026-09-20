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Bizarna nesreća desila se nekadašnjoj zvezdi Premijer lige, 35-godišnjem Androsu Tausendu.

Njega je pred utakmicu tajlandskog prvenstva pregazio valjak.

1/7 Vidi galeriju Radnik - Partizan, 19.9.2026 Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Tausend iza sebe ima na stotine utakmica u engleskoj Premijer ligi. Igrao je za Cristal Palas, Njukasl, Totenhem, Everton, te niz drugih klubova...

No, sasvim sigurno nije doživeo ono što mu se desilo na zagrevanju njegove ekipe PT Pračuap.

Momak koji je vozio valjak koji se koristi za ravnanje terena napravio je ogromnu glupost. Uleteo je tokom zagrevanja, izgubio je kontrolu i udario je pravo na nesretnog Tausenda.

Sve je izgledalo zaista užasno. Saigrači i navijači su zaprepašćeno gledali šta se dešava, dok je vozač uspeo nekako da reaguje i skine mašinu sa tela engleskog fudbalera.

Srećom, Tausend je prošao bez težih povreda.