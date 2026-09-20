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Nezapamćen šok dočekao je hrvatskog stručnjaka Niku Kovača nakon utakmice u Štutgartu.

Trener Borusije iz Dortmunda je tokom intervjua u prenosu uživo saznao da mu je preminuo bivši asistentPeter Herman.

1/4 Vidi galeriju Trener Borusije iz Dortmunda - Niko Kovač Foto: kolbert-press/Marc Niemeyer / imago sportfotodienst / Profimedia, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

To mu je saopštio voditelj Sebastijan Helman, koji je zbog krajnje hladnokrvnog načina na koji je to uradio, sada na udaru javnosti.

Hermana su svi videli kao najboljeg pomoćnog trenera u istoriji Bundeslige, radio je u Bajernu, Hamburgu, Šalkeu, Borusiji iz Dortmunda, a najveći deo karijere je proveo u Bajeru iz Leverkuzena. Deo karijere u Bajernu je proveo u saradnji i s hrvatskim trenerom Nikom Kovačem.

"Kakav čovek moraš da budeš da nemaš nimalo empatije i da usred intervjua uživo saopštiš vest o smrti Hermana i još tražiš izjavu o tome. Kovač je ostao bez reči i potpuno je zgrožen", samo je jedan od more komentara u kome se osuđuje postupak voditelja.