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Ešli Kol je bio jedan od najboljih levih bekova svoje generacije, fudbaler koji je osvojio gotovo sve što je mogao i ostavio dubok trag Premijer ligi i reprezentaciji Engleske. Međutim, kada se spomene njegovo ime, mnogima uz trofeje prvo na pamet padnu skandali.

Kol je godinama bio u centru pažnje britanskih tabloida zbog burnog privatnog života, a njegov brak sa popularnom pevačicom Šeril postao je jedna od najvećih fudbalsko-estradnih priča u Engleskoj.

Iza glamura, titula i života pod reflektorima krila se priča o ljubavnim problemima, optužbama za neverstvo, javnim prepirkama i kraju braka koji je svojevremeno izgledao kao prava bajka.

1/6 Vidi galeriju Proslavljeni engleski fudbaler - Ešli Kol Foto: EPA, Simon Marper / PA Images / Profimedia, Instagram

Od Arsenala do vrha sveta

Kol je ponikao u Arsenalu, za koji je debitovao kao tinejdžer krajem 1999. godine. Posle pozajmice Kristal Palasu vratio se na "Hajberi" i izborio mesto u startnoj postavi.

Sa Arsenalom je osvojio dve titule prvaka Engleske, a bio je deo čuvene generacije "Nepobedivih".

Godine 2006. prešao je u Čelsi i nastavio da osvaja trofeje. Sa londonskim klubom postao je prvak Engleske, osvojio FA kup, Liga kup, Ligu Evrope i ono najvažnije - Ligu šampiona.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 107 utakmica i nastupio na četiri Svetska prvenstva i dva Evropska prvenstva.

Na terenu, klasa. Van njega, potpuno druga priča.

Brak sa Šeril bio je bajka, a onda je sve puklo

Ešli Kol i Šeril počeli su vezu 2004. godine, a venčali su se 2006. Njihovo venčanje bilo je ogroman medijski događaj, a britanski mediji pratili su svaki njihov korak.

Međutim, već početkom 2008. počele su da se pojavljuju priče o Kolovim navodnim prevarama. U javnost su dospele tvrdnje više žena, ali je Kol osporavao pojedine navode, dok je par u početku pokušao da sačuva brak.

1/5 Vidi galeriju Ešli Kol i Šeril Foto: Copetti/Photofab/MCP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rotello / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alan Chapman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nove optužbe pojavile su se početkom 2010. godine i tada više ništa nije moglo da se vrati na staro.

Šeril je u februaru objavila da se razdvajaju, a nekoliko meseci kasnije pokrenula je brakorazvodnu parnicu. U dokumentima je kao razlog navedeno Kolovo "nerazumno ponašanje", a u sudskim dokumentima je stajalo da je priznao neverstvo sa više žena.

Razvod je zvanično okončan u septembru 2010. godine.

Afera za aferom

Najveći udarac njihovom braku predstavljali su navodi o više afera.

Britanski mediji pisali su o različitim ženama koje su tvrdile da su bile u vezi sa Kolom. Među njima se pominjala i Emej Volton, koja je 2008. godine javno govorila o navodnoj aferi sa fudbalerom.

Kasnije se pojavila i tvrdnja jedne sekretarice da je imala susrete sa Kolom u hotelima dok je bio na pripremama sa Čelsijem. Ona je tvrdila da joj je slao intimne poruke i da su se sastajali uoči utakmica. Ove tvrdnje su tada bile predmet velikog interesovanja britanskih tabloida.

Još jedna žena, Sonia Vild, tvrdila je da je od fudbalera dobila intimne fotografije. Kol je negirao da ih je on slao.

U trenutku kada je Šeril pokrenula razvod, britanski mediji navodili su da se pojavilo najmanje pet žena koje su tvrdile da su imale odnose sa Kolom.

"Plejboj zečica" dodatno uzdrmala brak

Posebnu pažnju izazvala je priča o Melisi Hau, Plejboj modelu, koja je tvrdila da je bila u vezi sa Kolom dok je on još bio u braku sa Šeril.

Melisa je u britanskim tabloidima iznosila tvrdnje o njihovom odnosu i navodila da ju je Kolov vozač dovozio do njegove kuće, dok je od nje traženo da o njihovim susretima ćuti. Kurir je ranije preneo te navode, a slične tvrdnje objavljivali su i drugi mediji.

Sve se to dešavalo dok je Kol još bio u braku sa Šeril.

Nije čudo što je njihov odnos na kraju pukao.

Šeril je 2010. godine pokrenula razvod, a strani mediji su tada pisali da je želela potpuni prekid bez borbe oko novca i imovine.

Čak se i priča o Megan Markl našla u njegovoj biografiji

Godinama kasnije pojavila se još jedna bizarna priča.

Megan Markl je, prema navodima koje je prenela britanska štampa, govorila da joj je Kol slao poruke i pokušavao da stupi u kontakt sa njom preko društvenih mreža.

Princ Hari i Megan Markl Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Međutim, ovaj deo priče treba uzeti sa rezervom: kasnije je Kolov brat odbacio tvrdnje da je Ešli "jurio" Megan i nazvao ih izmišljenim.

Dakle, priča je godinama kružila medijima, ali nije predstavljena kao nesporna činjenica.

A onda – noć koju nikada neće zaboraviti

Kada se činilo da je najburniji deo njegovog života iza njega, Kol je 2020. godine doživeo novu veliku dramu.

Maskirani razbojnici provalili su u njegovu kuću dok su unutra bili Kol, njegova supruga Šeron i njihova deca. Bivši fudbaler je kasnije na sudu opisao trenutke straha i rekao da je mislio da bi mogao da izgubi život.

Razbojnici su ga vezali, dok je njegova supruga uspela da pozove policiju. Kada su shvatili da pomoć stiže, pobegli su. U kasnijem sudskom postupku više osoba bilo je optuženo za različita krivična dela povezana sa ovim slučajem.

To je bila potpuno drugačija vrsta borbe za čoveka koji je tokom karijere navikao da se bori na najvećim stadionima sveta.

- Bio sam na kolenima, čekao sam da me ubiju. Tek sam bio došao kući kada sam začuo udarce. Ustao sam iz kreveta i rekao svojoj ženi: "Evo zašto bi trebalo da imamo oružje, ili makar palicu u našem domu" - rekao je Kol pred sudom.

Putem svog mobilnog telefona nekadašnji fudbaler sudu je pokazao materijale sa nadzornih kamera. Provalnici su, bilo je vidljivo, doneli merdevine kako bi se popeli na balkon. Kol ih je u tom trenutku čuo i pozvao pomoć, ali tada se pojavljuje još nekoliko ljudi koji počinju da provaljuju u prizemlje kuće.

- Tada sam zaista mislio da ću umreti. Imao sam ženu i decu u kući i nikog drugog oko sebe da mi pomogne. Rekao sam supruzi, neko nam ulazi u kuću, uzmi decu i zovi policiju. Ja sam otišao po ćerku, supruga je otišla po sina. Mislio sam da će razbojnici biti još gori prema nama ako sakrijemo decu, pa smo ih odlučili držati uza nas - opisao je dramu bivši engleski reprezentativac na sudu u Notingemu i nastavio:

- Mislio sam da više nikad neću videti svoju decu, ali nekako sam ostao pribran. Dok sam čuo korake po kući, nisam želeo da pokazujem svojoj ćerkici da se bojim za naše živote. Tada me jedan od razbojnika uhvatio za vrat i rekao da pustim ćerkicu. Ja sam mu odgovorio, nikada, neću da je pustim! Uzmite sve, samo ostavite mene i moju porodicu na miru.

Kada su saznali da organi reda ubrzo stižu, provalnici su se razbežali u roku od nekoliko sekundi. U celom sudskom procesu za razna zlodela optuženo je deset ljudi.

Fudbalski velikan čiji su skandali zasenili trofeje

Ešli Kol je tokom karijere osvojio gotovo sve najvažnije klupske trofeje i smatra se jednim od najboljih levih bekova svoje generacije.

Ali njegov život pokazuje koliko brzo slava može da promeni priču.

Na terenu – trofeji, utakmice za Arsenal, Čelsi i Englesku.

Van terena – brak sa jednom od najpoznatijih britanskih pevačica, niz afera i medijskih skandala, priče koje su godinama punile naslovne strane, a zatim i traumatična provala u njegov dom.

Zato je priča o Ešliju Kolu mnogo više od priče o fudbaleru. To je priča o čoveku koji je na terenu izgradio status legende, a van njega godinama živeo pod lupom javnosti.