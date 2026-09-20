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Brajton je priredio veliko iznenađenje u Premijer ligi i sa ubedljivih 3:0 savladao Arsenal, a u centru pažnje našao se i 19-godišnji hrvatski štoper Luka Vušković. Mladi Hrvat odigrao je svih 90 minuta i ostavio veoma dobar utisak, dok se u engleskim medijima ponovo otvorila priča o odluci Totenhema da ga proda.

Nije ovo bila samo velika pobeda Brajtona, već i utakmica koja je dodatno skrenula pažnju na jednog od najtalentovanijih mladih štopera u Evropi.

Vušković je protiv Arsenala odradio kompletan posao u odbrani i pomogao svom timu da sačuva mrežu protiv jednog od najvećih engleskih klubova. Brighton je slavio sa 3:0, a hrvatski reprezentativac dobio je pohvale za partiju u kojoj je pokazao sigurnost, zrelost i odlično čitanje igre.

Engleski mediji posebno su se osvrnuli na njegov nastup, a "Sussex World" mu je dodelio ocenu 8/10. U analizi njegove igre istaknute su pravovremene intervencije i sposobnost da zaustavlja napade Arsenala.

Englezi bruje o odluci Totenhema

Posebno zanimljivo je što je samo dan pre utakmice "FourFourTwo" objavio tekst u kojem se problematizuje odluka Totenhema da se odrekne mladog Hrvata.

U naslovu su otišli veoma daleko, poredeći Vuškovića sa Vilijamom Salibom i navodeći da je Totenhem imao svog „Salibu“, ali da je propustio da ga zadrži.

A onda je Vušković dobio priliku da odgovori na najbolji mogući način – na terenu.

Dan kasnije izašao je protiv Arsenala, odigrao svih 90 minuta i pomogao Brajtonu da upiše veliku pobedu bez primljenog gola.

Od Hajduka do velikog transfera

Vušković je još kao tinejdžer privukao ogromnu pažnju evropskih klubova. Totenhem je njegov transfer iz Hajduka dogovorio još 2023. godine, a Hrvat se londonskom klubu priključio nakon perioda razvoja i pozajmica.

1/4 Vidi galeriju Luka Vušković Foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia, QSP / Alamy / Profimedia, Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Prošla sezona bila je posebno značajna za mladog štopera. U dresu Hamburgera odigrao je 30 utakmica i postigao šest golova, čime je dodatno podigao svoju cenu i reputaciju.

Ipak, uprkos potencijalu, Vušković nikada nije dobio priliku da odigra zvaničnu utakmicu za prvi tim Totenhema.

Ovog leta londonski klub odlučio je da ga proda Brajtonu za sumu koja, prema navodima engleskih medija, može da dostigne oko 50 miliona funti sa bonusima.

Totenhem je pritom zadržao 20 odsto od eventualne buduće prodaje, kao i određene mehanizme zaštite u slučaju da za mladog štopera stigne nova velika ponuda.

"Ogroman talenat" već pokazuje šta ume

Da se od Vuškovića očekuju velike stvari, bilo je jasno i pre transfera u Brajton.

Njegove partije u Nemačkoj privukle su pažnju, a posebno su se izdvajale njegove fizičke predispozicije, igra u vazduhu i sposobnost da bude opasan i pred protivničkim golom.

Golman Brajtona Bart Verbrugen ranije ga je opisao kao "ogroman talenat" za njegove godine i istakao njegovu zrelost uprkos velikom pritisku koji nosi transfer.

Sada je Vušković dobio jednu od najvećih mogućih scena za dokazivanje – utakmicu protiv Arsenala.

I nije razočarao.

1/5 Vidi galeriju Luka Vušković - talentovani hrvatski fudbaler Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Glyn KIRK / AFP / Profimedia, Simon Dack/TPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Totenhemu ostaje samo da prati njegov razvoj

Naravno, prerano je govoriti da je Totenhem napravio definitivno pogrešan potez. Mladi fudbaleri često prolaze kroz različite faze razvoja, a Spursi su transferom dobili značajan novac i zadržali procenat od naredne prodaje.

Ipak, ono što je sigurno jeste da Vušković iz utakmice u utakmicu privlači sve više pažnje.

Sa samo 19 godina već je igrao protiv Arsenala, pomogao Brajtonu da slavi sa 3:0 i dobio veoma dobre ocene engleskih medija.

A ako nastavi ovim tempom, priča o tome da li je Totenhem prerano odustao od hrvatskog bisera biće sve zanimljivija.

Jedno je sigurno - Luka Vušković je poslao novu poruku engleskom fudbalu. I to protiv Arsenala, u utakmici koju će dugo pamtiti.