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Futsaleri Crvene zvezde vratili su se u Prvu ligu, a na otvaranju su pokazali sav svoj potencijal i kvalitet, te su sa 8:3 pobedili prošlogodišnjeg polufinalistu šampionata, niški Vinter Sport.

Krenula je Zvezda furiozno u ovaj meč i već u četvtom minutu Gavrilović je na sjajan način, posle asistencije Kocića, matirao golmana Vinter Sporta Rodića za 1:0. U šestom minutu na 2:0 povisio je raspoloženi Bojić i već tada delovalo je da će Zvezda doći do laganog trijumfa.

U 10. minutu, uz dosta sreće, na 2:1 smanjio je Krstić, ali su crveno-beli potom upalili u petu brzinu i do odlaska na odmor postigli još četiri gola! Redom su pogađali Bojić u 16. zatim Pavlović u 17. pa Mrđenović i Kocić u 20. minutu za Crvena zvezda - Vinter Sport 6:1 na poluvremenu.

Na poluvremenu je organizovana i nagradna igra za publiku gde su podeljene klupske majice, dres i lopta, a kada su se futsaleri vratili na teren viđena je slična slika kao u prvom delu. Sevanović je u 31. minutu vratio nadu gostima da mogu do izjednačenja, ali je Pavlović tri minuta kasnije povisio na 7:2 i otklonio sve dileme oko pobednika. U 40. minutu viđena su još dva gola - prvo se Mrđenović posle sjajnog solo prodora ušetao u gol Nišlija, da bi Nikolić u poslednjoj sekundi postavio konačnih 8:3.

Na ovaj način Zvezda je pokazala da je prelazni rok odrađen odlično, isto kao i pripreme, a u narednoj rundi crveno-beli gostovaće Vranju.

Vinter Sport, sa druge strane, nije opravdao prošlogodišnje rezultate i moraće da se vadi na još jednom teškom gostovanju ekipi Partizana.

Furiozno je u novu sezonu krenuo i šampion, ekipa Loznice, koja je sa 7:1 savladala Vranje na domaćem terenu. Blistao je jedan od najboljih srpskih futsalera, Ninoslav Aleksić, koji je dao tri gola, dva je postigao Kadić, dok su se po jednom u strelce upisali Stanić i Brazilac Arauho Santijago.

Jedini gol za Vranje postigao je Dimitrijević.

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