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Mohamed Salah priredio je partiju o kojoj će se u Turskoj dugo pričati!

Egipatski as postigao je het-trik i upisao asistenciju u velikom derbiju, a Trabzonspor je pred svojim navijačima ponizio Galatasaraj sa 4:0.

Kada je Mohamed Salah ovog leta stigao u Tursku, bilo je jasno da je Trabzonspor doveo ogromno fudbalsko ime. Ipak, malo ko je mogao da očekuje da će Egipćanin već u velikom derbiju protiv Galatasaraja napraviti ovakav šou.

Tri gola. Jedna asistencija. Učešće u sva četiri pogotka.

Salah je potpuno obeležio veče u Trabzonu, a Galatasaraj nije imao odgovor za jednog od najopasnijih napadača svoje generacije. Turski mediji sa razlogom su utakmicu opisali kao njegovu veliku predstavu.

1/4 Vidi galeriju Mohamed Salah u dresu Trabzona Foto: Hakan Burak Altunoz / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Počelo je već u četvrtom minutu

Trabzonspor je poveo praktično na startu utakmice.

Igrao se četvrti minut kada je Salah pobegao odbrani Galatasaraja, izašao u prostor i hladnokrvno završio akciju za 1:0.

Prema pisanju Türkiye Today, Salah je tom prilikom pretrčao oko 85 metara pre nego što je završio akciju. Bio je to njegov četvrti prvenstveni pogodak u sezoni i prvi u velikom derbiju protiv Galatasaraja.

A to je bio tek početak.

Prvo asistencija, pa nova egzekucija

Trabzonspor je u 39. minutu udvostručio prednost.

Salah je ovog puta preuzeo ulogu asistenta. Posle brzo izvedenog prekida, Egipćanin je pronašao Noaha Saviola, koji je preciznim udarcem pogodio mrežu za 2:0.

Samo pet minuta kasnije – novi udarac za Galatasaraj.

Salah je u 44. minutu ponovo zatresao mrežu i Trabzonspor je na poluvreme otišao sa ogromnih 3:0.

Dva gola i asistencija za samo 45 minuta!

Het-trik za tačku na "i"

Ako je neko pomislio da će Salah u nastavku stati, grdno se prevario.

U 80. minutu dobio je loptu od Ožana Tufana, a onda završio akciju i kompletirao het-trik.

4:0. Galatasaraj je bio nokautiran, a Salah je učestvovao u svakom golu svog tima.

Turski mediji navode da je Egipćanin time stigao do sedam golova u šest prvenstvenih nastupa, uz dve asistencije. Ukupno je, dakle, direktno učestvovao u devet golova Trabzonspora u ligi.

Salah ispisao istoriju

Ovo nije bio samo spektakularan individualni nastup.

Prema podacima koje prenose turski mediji i Opta, Salah je postao prvi igrač od sezone 2014/15, od kada postoje detaljni Optini podaci za Super ligu, koji je protiv Galatasaraja učestvovao u četiri gola na jednoj utakmici – tri puta kao strelac i jednom kao asistent.

Tu nije kraj.

Salah je, prema Habertürku, postao i prvi strani fudbaler koji je od sezone 2000/01 postigao gol u svakoj od svoje prve tri domaće prvenstvene utakmice za Trabzonspor.

A het-trik protiv Galatasaraja dobija dodatnu težinu – prema turskim izvorima, postao je prvi igrač Trabzonspora koji je tri puta pogodio protiv Galatasaraja na domaćem terenu u okviru ovog rivalstva.

Galatasaraj potpuno potonuo

Dok je Salah slavio, Galatasaraj je doživeo veče za zaborav.

Aktuelni šampion Turske primio je četiri gola i upisao prvi prvenstveni poraz u sezoni. Da sve bude još gore, gosti su utakmicu završili sa desetoricom nakon isključenja Leslija Ugočukua u 87. minutu.

Trabzonspor je, s druge strane, dobio savršen početak ere novog trenera Tomasa Rajsa, koji je tek preuzeo ekipu.

I kakav debi!

Četiri gola Galatasaraju, nijedan primljen, a Mohamed Salah u glavnoj ulozi.

Od Liverpula do Trabzona – Salah ponovo pravi haos

Egipatski superstar stigao je u Trabzonspor posle devet godina provedenih u Liverpulu, a već sada je jasno da u Tursku nije došao da odrađuje poslednje stranice svoje karijere.

Naprotiv.

Posle šest prvenstvenih utakmica ima sedam golova i dve asistencije, a protiv Galatasaraja je pokazao praktično sve zbog čega je godinama bio strah i trepet evropskih odbrana.

Brzina, kretanje, završnica, asistencija i hladnokrvnost.

Sve je bilo tu.

A Galatasaraj je sve to platio cehom od četiri gola.