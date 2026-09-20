Slušaj vest

Andros Taunsend doživeo je jedan od najbizarnijih trenutaka u karijeri.

Nekadašnji fudbaler Totenhema i reprezentativac Engleske našao se na putanji teškog valjka za održavanje terena tokom zagrevanja, a mašina ga je oborila i prešla preko njegovih nogu. Usledio je šok među saigračima, ali je 35-godišnjak, na zaprepašćenje svih, izbegao ozbiljnu povredu.

Scene sa fudbalskog terena na Tajlandu izgledaju gotovo nestvarno.

Taunsend je sa saigračima iz Pračupa tokom poluvremena utakmice protiv Patanija učestvovao u uobičajenom zagrevanju. Dok su igrači razmenjivali lopte, na teren je izašao radnik koji je upravljao motornim valjkom za održavanje podloge.

U jednom trenutku Taunsend je izašao iz prostora u kojem su se igrači zagrevali kako bi pokušao da nastavi akciju, ali nije primetio mašinu koja mu je dolazila iza leđa.

Usledio je trenutak od kojeg su se saigračima sledile noge.

Valjak je udario engleskog fudbalera, oborio ga, a zatim prešao preko njegovih nogu pre nego što se zaustavio. Vozač je odmah reagovao i pokušao da pomogne Taunsendu, dok su ostali igrači potrčali ka njemu.

Saigrači u šoku

Ono što je usledilo verovatno niko na stadionu nije mogao da očekuje.

Taunsend je uspeo da ustane i, prema izveštajima stranih medija, nastavio je zagrevanje. Još neverovatnije, kasnije je dobio priliku da uđe u igru.

Bivši reprezentativac Engleske pojavio se na terenu u samoj završnici utakmice, a Pračup je na kraju slavio protiv Patanija rezultatom 3:0.

Kao da se ništa nije dogodilo

Incident je vrlo brzo postao viralan nakon što se pojavio snimak sa terena.

Britanski mediji ostali su zatečeni scenom, posebno činjenicom da je Taunsend uspeo da nastavi utakmicu nakon bizarnog sudara sa mašinom.

"Reuters" navodi da 35-godišnjak nije pretrpeo ozbiljnu povredu i da je kasnije dobio nekoliko trenutaka na terenu kao zamena.

Sam fudbaler je, čini se, odlučio da na neverovatan događaj gleda sa dozom humora.

Posle utakmice objavio je snimak incidenta na Instagramu i našalio se na račun svog iskustva, napisavši da gostovanje Stouku "ipak nije bilo tako loše". Time je aludirao na Stoukovu reputaciju jednog od nezgodnijih gostovanja u engleskom fudbalu.

Taunsend je ovog leta prešao u Pračup, a utakmica protiv Patanija bila mu je tek treći nastup za klub. Pre toga je igrao za brojne engleske klubove, među kojima su Totenhem, Njukasl, Kristal Palas, Everton i Luton, dok je za reprezentaciju Engleske upisao 13 nastupa.

Ipak, umesto da se priča o njegovoj utakmici, fudbalski svet sada bruji o neverovatnom incidentu sa poluvremena.