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Barselona je nezaustavljiva, a Rafinaja igra sezonu karijere!

Katalonci su slavili i na gostovanju Sevilji sa 3:1, čime su zadržali savršen učinak u La Ligi, dok je brazilski as ponovo priredio šou i postigao het-trik. I to mu je bio drugi uzastopni!

Ako je neko početkom sezone sumnjao u Barselonu, sada više nema mnogo prostora za pitanja.

Šampion Španije melje redom, a posle sedam kola ima isto toliko pobeda. U svim takmičenjima učinak je još impresivniji – osam utakmica, osam pobeda.

A u centru svega nalazi se čovek koji je potpuno eksplodirao.

Rafinja.

Dva het-trika za samo nekoliko dana!

Brazilac je protiv Sevilje ponovo bio nerešiva enigma za protivničku odbranu.

Domaćin je poveo u 19. minutu preko Jusufa Fofane i na trenutak pomislio da bi Barselona mogla da bude zaustavljena. Međutim, odgovor je stigao ekspresno.

Samo tri minuta kasnije Rafinja je izjednačio.

A onda je krenuo njegov šou.

U 52. minutu Brazilac je glavom pogodio za preokret, da bi u 69. minutu kompletirao het-trik i stavio tačku na utakmicu.

Tri gola, povratak Barselone, nova pobeda - i novi rekordni učinak čoveka koji trenutno igra kao da je nezaustavljiv.

Ovo je već nestvarno

Rafinja je het-trik protiv Sevilje postigao samo nekoliko dana nakon što je tri puta pogodio protiv Rasing Santandera u pobedi Barselone od 7:2.

Dakle – šest golova u samo dva meča.

A ukupno je stigao do 12 golova u prvih sedam ligaških utakmica.

Još impresivnije zvuči podatak da je Rafinja trenutno najbolji strelac La Lige, dok je Barselona na vrhu tabele sa maksimalnih 21 bodom.

I tu nije kraj.

Het-trik kakav se ne viđa svaki dan

Rafinja je protiv Sevilje kompletirao ono što se u fudbalu naziva „savršenim het-trikom“.

Jedan gol postigao je desnom nogom, drugi glavom, a treći levom nogom.

Dakle, Brazilac je pokazao kompletan arsenal.

A zanimljivost koja će posebno privući pažnju ljubitelja Barselone jeste da je, prema podacima koje prenose španski mediji, Rafinja postao tek drugi igrač Barselone u poslednjih 20 godina koji je u La Ligi postigao takav het-trik. Pre njega to je uspelo Luisu Suarezu.

Barselona gazi, ali Rafinja je priča za sebe

Iako je Sevilja povela i dobrim delom prvog poluvremena uspevala da pravi probleme gostima, Barselona je posle odmora podigla tempo.

Posebno impresivna bila je saradnja Rafinje i Lamina Jamala.

Mladi Španac učestvovao je kod druga dva pogotka brazilskog asa, a upravo je njegova asistencija glavom pronašla Rafinju za preokret. Kod trećeg gola Jamin prolaz i pravovremeno dodavanje otvorili su prostor Rafinji da završi akciju.

Kada imate takvu kombinaciju, protivniku ostaje veoma malo prostora za grešku.

1/6 Vidi galeriju Rafinja u dresu Barselone Foto: R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Počeli su da ga porede i sa najvećima

Forma Rafinje već je izazvala ozbiljnu pažnju u Španiji.

Jedan od zanimljivijih podataka koji se pojavio jeste da je njegov učinak posle sedam kola bolji od starta Lionela Mesija iz sezone 2017/18, dok je veoma blizu učinka Kristijana Ronalda iz sezone 2014/15.

Naravno, sezona je tek počela i poređenja sa legendama treba uzeti sa rezervom.

Ali brojke su neumoljive.

Šest golova u četiri dana, 12 pogodaka u La Ligi i dva het-trika uzastopno.