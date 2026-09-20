LJUDI, OVO JE NEMOGUĆE ZAUSTAVITI! OPET HET-TRIK! Čovek rešeta kao u transu, a Barsa melje sve pred sobom! (VIDEO)
Katalonci su slavili i na gostovanju Sevilji sa 3:1, čime su zadržali savršen učinak u La Ligi, dok je brazilski as ponovo priredio šou i postigao het-trik. I to mu je bio drugi uzastopni!
Ako je neko početkom sezone sumnjao u Barselonu, sada više nema mnogo prostora za pitanja.
Šampion Španije melje redom, a posle sedam kola ima isto toliko pobeda. U svim takmičenjima učinak je još impresivniji – osam utakmica, osam pobeda.
A u centru svega nalazi se čovek koji je potpuno eksplodirao.
Rafinja.
Dva het-trika za samo nekoliko dana!
Brazilac je protiv Sevilje ponovo bio nerešiva enigma za protivničku odbranu.
Domaćin je poveo u 19. minutu preko Jusufa Fofane i na trenutak pomislio da bi Barselona mogla da bude zaustavljena. Međutim, odgovor je stigao ekspresno.
Samo tri minuta kasnije Rafinja je izjednačio.
A onda je krenuo njegov šou.
U 52. minutu Brazilac je glavom pogodio za preokret, da bi u 69. minutu kompletirao het-trik i stavio tačku na utakmicu.
Tri gola, povratak Barselone, nova pobeda - i novi rekordni učinak čoveka koji trenutno igra kao da je nezaustavljiv.
Ovo je već nestvarno
Rafinja je het-trik protiv Sevilje postigao samo nekoliko dana nakon što je tri puta pogodio protiv Rasing Santandera u pobedi Barselone od 7:2.
Dakle – šest golova u samo dva meča.
A ukupno je stigao do 12 golova u prvih sedam ligaških utakmica.
Još impresivnije zvuči podatak da je Rafinja trenutno najbolji strelac La Lige, dok je Barselona na vrhu tabele sa maksimalnih 21 bodom.
I tu nije kraj.
Het-trik kakav se ne viđa svaki dan
Rafinja je protiv Sevilje kompletirao ono što se u fudbalu naziva „savršenim het-trikom“.
Jedan gol postigao je desnom nogom, drugi glavom, a treći levom nogom.
Dakle, Brazilac je pokazao kompletan arsenal.
A zanimljivost koja će posebno privući pažnju ljubitelja Barselone jeste da je, prema podacima koje prenose španski mediji, Rafinja postao tek drugi igrač Barselone u poslednjih 20 godina koji je u La Ligi postigao takav het-trik. Pre njega to je uspelo Luisu Suarezu.
Barselona gazi, ali Rafinja je priča za sebe
Iako je Sevilja povela i dobrim delom prvog poluvremena uspevala da pravi probleme gostima, Barselona je posle odmora podigla tempo.
Posebno impresivna bila je saradnja Rafinje i Lamina Jamala.
Mladi Španac učestvovao je kod druga dva pogotka brazilskog asa, a upravo je njegova asistencija glavom pronašla Rafinju za preokret. Kod trećeg gola Jamin prolaz i pravovremeno dodavanje otvorili su prostor Rafinji da završi akciju.
Kada imate takvu kombinaciju, protivniku ostaje veoma malo prostora za grešku.
Počeli su da ga porede i sa najvećima
Forma Rafinje već je izazvala ozbiljnu pažnju u Španiji.
Jedan od zanimljivijih podataka koji se pojavio jeste da je njegov učinak posle sedam kola bolji od starta Lionela Mesija iz sezone 2017/18, dok je veoma blizu učinka Kristijana Ronalda iz sezone 2014/15.
Naravno, sezona je tek počela i poređenja sa legendama treba uzeti sa rezervom.
Ali brojke su neumoljive.
Šest golova u četiri dana, 12 pogodaka u La Ligi i dva het-trika uzastopno.