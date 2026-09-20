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Lois Openda nije imao sezonu kakvu je očekivao u Juventusu, a sada je otvoreno govorio o tome šta mu je u Torinu najviše otežavalo posao.

Belgijanac je posebno izdvojio Dušana Vlahovića i način na koji je srpski napadač igrao, tvrdeći da se nije uklapao u njegov stil i da je previše zadržavao loptu.

Openda je prošlog leta stigao u Juventus iz Lajpciga kao veliko pojačanje, ali njegova avantura u Torinu nije se razvila prema očekivanjima. U sezoni 2025/26 upisao je 34 nastupa u svim takmičenjima, ali je postigao samo dva gola. Samo devet puta bio je starter.

Sada je na pozajmici u Lionu, gde pokušava da vrati formu koja ga je prethodno učinila veoma traženim napadačem.

A kada je za "L'Ekip" govorio o periodu u Italiji, Openda je prilično otvoreno opisao šta mu je pravilo problem.

"Vlahović je previše držao loptu"

Belgijanac je objasnio da ga je trener Igor Tudor želeo u ekipi, ali da je konkurencija u napadu već bila ogromna.

Na njegovoj poziciji bili su Dušan Vlahović i Džonatan Dejvid, a Openda je posebno istakao da je sa Kanađaninom osećao dobru hemiju.

Problem je, prema njegovom viđenju, bio u načinu na koji je tim koristio njegove karakteristike.

Openda je rekao da ekipa nije bila naviknuta na napadača koji konstantno utrčava iza leđa odbrane, dok je za Vlahovića naveo da je "imao tendenciju da zadrži loptu za sebe".

"Trener Tudor me je želeo, ali su na mojoj poziciji već bili Vlahović i David. Sa Davidom sam se dobro dopunjavao, ali ekipa jednostavno nije bila naviknuta na napadača koji stalno utrčava iza leđa odbrane. Uz to, Vlahović je previše držao loptu u svom posedu", rekao je Openda.

Drugim rečima, Belgijanac smatra da njegov način igre nije dolazio do izražaja u sistemu koji je više odgovarao drugačijem tipu napadača.

1/6 Vidi galeriju Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tudor ga želeo, ali minuta nije bilo dovoljno

Openda je otkrio i da je razgovarao sa tadašnjim sportskim direktorom Juventusa Damiјanom Komolijem o tome kako bi trebalo da bude korišćen u Italiji.

Međutim, realnost je bila mnogo teža.

U Juventusu je tokom sezone radio i sa Tudorom i sa Lučanom Spaletijem, ali nije uspeo da se izbori za kontinuitet. Pred kraj sezone praktično je ostao bez ozbiljne minutaže, a Spaleti je u maju čak javno priznao da je nedovoljno korišćenje Belgijanca bilo jedna od njegovih grešaka.

"To je jedna od mojih grešaka", rekao je tada Spaleti, uz objašnjenje da je donosio odluke za koje je verovao da će timu doneti najbolje rezultate.

Otišao u Lion da ponovo bude onaj stari

Posle samo dve utakmice između marta i maja, Openda je shvatio da će morati da promeni sredinu ukoliko želi ozbiljnu minutažu.

Juventus ga je ovog leta poslao na pozajmicu u Lion za oko tri miliona evra, bez opcije otkupa, dok italijanski klub i dalje pokriva deo njegovih primanja.

I već u Francuskoj stvari izgledaju drugačije.

"L'Ekip" je nedavno posebno pohvalio njegov nastup protiv Fenerbahčea, ističući brojna utrčavanja, energiju i poteze zbog kojih se postavilo pitanje kako je takav igrač uopšte imao toliko problema u Torinu.

Openda ne smatra da je pogrešio

Iako njegove reči o Vlahoviću zvuče kao ozbiljna prozivka, Openda ipak nije rekao da je odlazak u Juventus bio greška.

Naprotiv.

Belgijanac smatra da mu je boravak u Torinu doneo iskustvo i omogućio da radi na delovima igre o kojima ranije nije razmišljao.

„Nisam pogrešio“, poručio je Openda, dodajući da je siguran da bi u drugačijim okolnostima sve moglo da se završi mnogo bolje.

Ipak, jedno je jasno: kada je pokušao da objasni zbog čega u Juventusu nije pokazao ono što se od njega očekivalo, Vlahovićeva igra našla se u samom centru njegove priče.