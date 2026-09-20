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Radiša Ilić ostao je upamćen kao golman koji je sa Partizanom ispisao jednu od najuzbudljivijih evropskih priča u novijoj istoriji kluba.

Bio je junak čuvene drame protiv Anderlehta, ljubimac navijača, a posle igračke karijere ostao je u fudbalu kao trener golmana. Danas bi proslavio 49. rođendan, ali umesto da se govori o njegovim novim uspesima, njegovo ime se sa tugom izgovara zbog tragedije koja je prošle godine potresla njegovu porodicu, prijatelje, bivše saigrače i čitavu fudbalsku Srbiju.

Ilić je iza sebe ostavio karijeru dugu gotovo dve decenije, tokom koje je branio za više klubova, ali je posebno mesto imao u Partizanu. Upravo u crno-belom dresu doživeo je trenutke po kojima će zauvek biti pamćen – od teških kritika do statusa jednog od junaka istorijskog plasmana u Ligu šampiona 2010. godine.

Od Bajine Bašte do Partizana

Ilić je prve ozbiljne fudbalske korake napravio u Slobodi iz Užica, a njegove dobre partije bile su preporuka za prelazak u Partizan. U Humsku je stigao 1998. godine i prvi put nosio crno-beli dres sve do 2003.

Za Partizan je u prvom mandatu sakupio 66 prvenstvenih nastupa, a potom je iskustvo sticao i u inostranstvu, u Rumuniji, kao i u nekoliko domaćih klubova.

Branio je za Borac iz Čačka, a zatim i za OFK Beograd, gde je ostavio veoma dubok trag. U međuvremenu je imao i epizodu u grčkom Panseraikosu, da bi se 2010. godine još jednom vratio u Partizan.

Taj povratak doneo mu je i trenutak po kojem će ga navijači crno-belih zauvek pamtiti.

Kiks, kritike, a onda - preokret!

Duel Partizana i Anderlehta u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2010. godine bio je jedna od najvećih drama u novijoj istoriji kluba.

Prvi meč u Beogradu završen je 2:2, a Ilić je tada napravio grešku koja je direktno uticala na jedan od golova belgijskog tima. Kritike su bile žestoke, ali golman nije poklekao. Naprotiv.

Pred revanš je govorio o podršci koju je dobio i poručivao da ekipa ide po plasman u Ligu šampiona.

A onda je usledila utakmica za pamćenje.

Partizan je poveo 2:0 golovima Klea, ali je Anderleht uspeo da se vrati i izjednači. Posle produžetaka rezultat je ostao 2:2, pa su odlučivali penali.

I tada je usledila prava drama.

Anderleht je promašio čak tri jedanaesterca, a Partizan je slavio 3:2 i izborio plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Ilić nije morao da odbrani penal da bi postao jedan od junaka večeri - Belgijanci su tri puta šutirali preko gola.

Taj dvomeč bio je definitivno jedna od ključnih tačaka njegove karijere. Posle svega što se dogodilo, saigrači su mu skandirali ime.

Bio je to njegov veliki povratak posle kritika.

Ispunio san i obukao dres Srbije

Dobre partije donele su mu i reprezentativni poziv.

Ilić je za seniorsku reprezentaciju Srbije debitovao 6. februara 2008. godine u Skoplju protiv Makedonije. Meč je završen 1:1, a tadašnji selektor Miroslav Đukić ukazao mu je poverenje od prvog minuta. To je ostao njegov jedini nastup za A reprezentaciju.

Za nekadašnjeg golmana iz Bajine Bašte, međutim, to je bilo ostvarenje velikog sna.

Uplivao u trenerske vode

Kada je završio profesionalno igranje, Ilić je ostao u fudbalu.

Početkom 2013. godine postavljen je za trenera golmana Partizana, a potom je radio i u stručnom štabu reprezentacije Srbije. Njegovo iskustvo između stativa tako je dobilo novi oblik - pomagao je mlađim golmanima i nastavio da bude deo fudbala koji je toliko voleo.

Za ljude koji su ga poznavali nije bio samo golman i trener. Ostao je upamćen kao čovek koji je imao posebno mesto u klubovima za koje je igrao, a naročito u Partizanu i OFK Beogradu.

Tragedija koja je potresla Srbiju

A onda je 13. marta 2025. godine stigla vest koja je šokirala fudbalsku javnost.

Radiša Ilić preminuo je u 47. godini u rodnoj Bajinoj Bašti.

Njegovo telo pronađeno je ispred zgrade u kojoj je živeo, a pojedini izvori naveli su da se sumnjalo da je pao sa terase stana. Okolnosti tragedije i motiv nisu zvanično potvrđeni.

Vest o njegovoj smrti teško je pogodila sve koji su ga poznavali, kao i brojne bivše saigrače, klubove i navijače.

1/22 Vidi galeriju Radiša Ilić Foto: Starsport, OHN THYS / AFP /Profimedia

Partizan se oprostio od svog nekadašnjeg golmana, a posebno je ostalo sećanje na onu čudesnu noć u Briselu kada je, posle svih kritika, upravo Ilić bio deo ekipe koja je izborila plasman u Ligu šampiona.

Radiša Ilić nije imao karijeru sa stotinama reprezentativnih nastupa i evropskim trofejima, ali je imao nešto što je često mnogo važnije - trenutke koje navijači ne zaboravljaju.

Od Slobode, preko Partizana, Borca, OFK Beograda i Panseraikosa, pa sve do reprezentativnog dresa i trenerskog posla, njegov fudbalski put trajao je gotovo dve decenije.

A kada se pomene Partizan iz 2010. godine i ona čuvena noć u Belgiji, među ljudima koji su ostali upisani u tu priču nalazi se i Radiša Ilić.

Danas bi slavio 49. rođendan.

Umesto toga, srpski fudbal ga se seća sa tugom, ali i sa zahvalnošću za sve što je tokom karijere dao klubovima čije je boje branio.