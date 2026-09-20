AU, KAKVA GOLČINA SRPSKOG FUDBALERA! Dejan Joveljić novom "bombom" oduševio planetu - skinuo je pauka, ovakva majstorija se ne viđa svaki dan! VIDEO
- Kolorado i Sijetl odigrali su 3:3 u MLS-u, a domaćin je vodio golovima Vitakera i Filipa.
- Dejan Joveljić je u 79. minutu pogodio rašlje sa više od 20 metara i smanjio na 3:2.
- Srpski napadač je svojim golom pokrenuo finiš u kojem je Sijetl stigao do boda u nadoknadi.
Junak domaćeg tima bio je dvostruki strelac Morgan Vitaker, koji je mrežu rivala tresao u 28. i 76. minutu, dok se u listu strelaca za Kolorado upisao i Donavan Filip pogotkom u 56. minutu.
S druge strane, Sijetl je do velikog boda u dramatičnoj završnici stigao zahvaljujući golovima Kristijana Roldana u 49, srpskog internacionalca Dejana Joveljića u 79. i Kejdena Klarka u trećem minutu sudijske nadoknade.
Posebnu pažnju privukao je upravo Joveljićev pogodak iz 79. minuta, koji se opravdano našao u konkurenciji za najlepši gol kola.
Nekadašnji napadač Crvene zvezde je projektilom sa više od 20 metara pogodio same rašlje protivničkog gola i tako smanjio na 3:2, pokrenuvši veliku ofanzivu Sijetla koja je na kraju nagrađena izjednačenjem.
Pogledajte golčinu srpskog fudbalera: