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Junak domaćeg tima bio je dvostruki strelac Morgan Vitaker, koji je mrežu rivala tresao u 28. i 76. minutu, dok se u listu strelaca za Kolorado upisao i Donavan Filip pogotkom u 56. minutu.

S druge strane, Sijetl je do velikog boda u dramatičnoj završnici stigao zahvaljujući golovima Kristijana Roldana u 49, srpskog internacionalca Dejana Joveljića u 79. i Kejdena Klarka u trećem minutu sudijske nadoknade.

1/4 Vidi galeriju Dejan Joveljić u dresu Sijetl Saundersa Foto: Nate Koppelman / Alamy / Profimedia, Leslie Plaza Johnson/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Posebnu pažnju privukao je upravo Joveljićev pogodak iz 79. minuta, koji se opravdano našao u konkurenciji za najlepši gol kola.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde je projektilom sa više od 20 metara pogodio same rašlje protivničkog gola i tako smanjio na 3:2, pokrenuvši veliku ofanzivu Sijetla koja je na kraju nagrađena izjednačenjem.

Pogledajte golčinu srpskog fudbalera: