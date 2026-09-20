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Barsa investira u mlade talante širom Evrope i pronašli su jednog igrača u - Luksemburgu.

Zanimljivo pojačanje je Dani Frajri, momak iz Portugala koji je do sada nastupao za Folu Eš iz Luksemburga, ostale su samo formalnosti i ovaj momak će postati novi fudbaler Barselone.

Barselona - Rasing Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Igra kao ofanzivni vezni, može da igra na sredini ili po krilima, a već je bio u Barseloni na probi gde je impresionirao.

U subotu koja je pred nama će napuniti 16 godina i potpisati ugovor sa Barselonom.

Kurir sport / Sportske.net

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