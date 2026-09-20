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Selektor reprezentacije Grčke Ivan Jovanović obelodanio je spisak od 25 fudbalera na koje računa za predstojeće okršaje u okviru Lige nacija.

Pred Grcima je izuzetno izazovan raspored, već za četiri dana očekuje ih gostovanje Srbiji na stadionu „Rajko Mitić”, nakon čega sledi meč protiv Nemačke na gostujućem terenu, a potom i dva duela na domaćem terenu početkom oktobra, gde će ponovo odmeriti snage sa Nemcima i reprezentacijom Holandije.

U odnosu na prethodno okupljanje u maju, Jovanović je napravio nekoliko rezova. Sa spiska su otpali Tasos Bakasetas, Lazaros Rota, Pantelis Hađidiakos i Sotiris Kontouris, dok je Dimitris Janulis izostao zbog povrede.

Ivan Jovanović tokom zemljotresa na konferenciji za medije Foto: Printscreen / Youtube / Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

S druge strane, na spisku povratnika među reprezentativce našli su se Manolis Saliakas, Janis Mihaelides i napadač Fotis Joanidis.

Kompletan spisak izgleda ovako:

Golmani: Odiseas Vlahodimos (Sevilja), Hristos Mandas (Bornmut), Konstantinos Tzolakis (Olimpijakos)

Odbrana: Konstantinos Mavropanos (Vest Hem), Janis Mihailidis (PAOK). Panajotis Retsos (Olimpijakos), Konstantinos Koulierakis (Volfzburg), Manolis Saliakas (Olimpijakos), Jorgos Vajanidis (Sporting Lisabon), Jorgos Kiriakopoulos (Panatinaikos), Konstantinos Tsimikas (Liverpul), Tanasis Androutsos (OFI Krit), Andreas Ntoi (Rio Ave).

Vezni: Hristos Zafeiris (Slavija Prag), Nektarios Triantis (Minesota Junajted), Dimitris Kourbelis (Asteras Tripolis), Hristos Muzakitis (Olimpijakos), Konstantinos Karecas (Genk).

Napadači: Hristos Tzolis (Arsenal), Jorgos Masuras (Olimpijakos), Aleksandros Kiziridis (Čorum), Fotis Joanidis (Sporting Lisabon), Vangelis Pavlidis (Benfika), Tasos Douvikas (Komo), Andreas Teteh (Panatinaikos), Haralambos Kostoulas (Brajton).

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