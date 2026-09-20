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Njegovi izabranici juče su u gostima pobedili ekipu Notingem Foresta rezultatom 1:0 u petom kolu Premijer lige. Koventri je tako stigao do prvog trijumfa u Premijer ligi posle četiri uzastopna poraza.

"Nije lako kada izgubite prve četiri utakmice u različitim okolnostima i počnete da se pitate kada će da dođe pobeda. U fudbalu morate da se borite, radite i budete organizovani. Mogu da izdvojim veliki broj igrača i njihov odnos prema utakmici. Kada toliko radite, sami stvarate sreću. Ovo je ogromna stvar za ekipu na mentalnom planu", istakao je Lampard.

Frenk Lampard Foto: Mark Pain / Alamy / Profimedia, Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nadam se da će nam ova pobeda doneti samopouzdanje. Momci su pokazali da mogu da igraju na ovom nivou", dodao je menadžer Koventrija.

Lampard je priznao da je na poluvremenu tražio od ekipe više odlučnosti.

"Prvo poluvreme smo odigrali dobro, ali pitao sam se imamo li dovoljno uverenja da postignemo gol. To sam im rekao na poluvremenu, a onda se Džej Dasilva pojavio na pravom mestu i postigao je gol", istakao je Lampard.

Podsetimo, fudbaleri Koventrija će u sledećem kolu Premijer lige, koje je na programu 12. oktobra, dočekati ekipu Njukasla.

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot