Fudbaleri Fiorentine i Napolija odigrali su nerešeno 1:1 u Seriji A, a golove su postigli Bili Gilmor i Alehandro Himenes.
Fudbal
PODELA BODOVA! Remi Fjorentine i Napolija u Firenci!
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Fudbaleri Fiorentine i Napolija odigrali su danas u Firenci nerešeno 1:1, u petom kolu italijanske Serije A. Poveo je Napoli golom Bilija Gilmora u 23. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Alehandro Himenes pogotkom u 51. minutu.
Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
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Fjorentina je na 16. mestu sa četiri boda, a Napoli je deveti sa tri boda više.
U narednom kolu, Fjorentina će gostovati Đenovi, dok će Napoli dočekati Frozinone.
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