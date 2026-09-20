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Fudbaleri Fiorentine i Napolija odigrali su danas u Firenci nerešeno 1:1, u petom kolu italijanske Serije A. Poveo je Napoli golom Bilija Gilmora u 23. minutu, a izjednačenje domaćem timu doneo je Alehandro Himenes pogotkom u 51. minutu.

Fiorentina - Juventus Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Fjorentina je na 16. mestu sa četiri boda, a Napoli je deveti sa tri boda više.

U narednom kolu, Fjorentina će gostovati Đenovi, dok će Napoli dočekati Frozinone.

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