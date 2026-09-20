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Sutjeska se vratila na čelo tabele crnogorskog šampionata, a predstava u devetom kolu Prve lige poslala je jasnu poruku rivalima da su Nikšićani glavni favoriti za osvajanje nove šampionske titule.

Utakmicu je obeležio i potez o kom će se dugo pričati na fudbalskim terenima širom regiona.

Lider prvenstva je otpor fenjeraša iz Tivta slomio u samom finišu prvog poluvremena, a mrežu gostiju načeo je Marko Šimun u 30. minutu na zaista spektakularan način.

Crnogorski reprezentativac postigao je evrogol direktno iz kornera. Lopta je u pravilnom, visokom luku i sa mnogo efea preletela zatečenog golmana Bojana Zogovića i odsela u samoj mreži, izazvavši oduševljenje na tribinama.