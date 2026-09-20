Marko Šimun postigao je spektakularan gol direktno iz kornera, čime je obeležio utakmicu Sutjeske i poslao jasnu poruku rivalima.
Fudbal
MAJSTORIJA U CRNOGORSKOM FUDBALU KAKVA SE RETKO VIĐA! Šimun dao spektakularan gol iz kornera - svi su zanemeli zbog njegove majstorije! VIDEO
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Sutjeska se vratila na čelo tabele crnogorskog šampionata, a predstava u devetom kolu Prve lige poslala je jasnu poruku rivalima da su Nikšićani glavni favoriti za osvajanje nove šampionske titule.
Utakmicu je obeležio i potez o kom će se dugo pričati na fudbalskim terenima širom regiona.
Lider prvenstva je otpor fenjeraša iz Tivta slomio u samom finišu prvog poluvremena, a mrežu gostiju načeo je Marko Šimun u 30. minutu na zaista spektakularan način.
Crnogorski reprezentativac postigao je evrogol direktno iz kornera. Lopta je u pravilnom, visokom luku i sa mnogo efea preletela zatečenog golmana Bojana Zogovića i odsela u samoj mreži, izazvavši oduševljenje na tribinama.
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