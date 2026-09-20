Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Atletika pobedili su Real na svom "Metrolopitanu" rezultatom 2:1, u velikom madridskom derbiju, 179. po redu popularnom "Madrilenju".

Utakmica je pred više od 70.000 gledalaca odigrana u sklopu sedmog kola španske La Lige.

1/9 Vidi galeriju La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Tim trenera Dijega Simeonea je preskočio gradskog rivala na drugoj poziciji i sada ima 16 bodova, naspram Realovih 15.

Najviše koristi ima Barselona koja je sada suvereno prva sa 21 bodom.

Trenutak odluke desio se u 50. minutu kada je štoper gostiju Din Hausen napravio penal i crveni karton. Grimaldo je iskoristio penal, da bi Džonatan Dejvid ubrzo zatim postigao gol za 2:0. Igrao se 59. minut.

Gol Ridigera u 90. minutu bio je slaba uteha za tim trenera Žozea Murinja.