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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je peti gol u prvenstvu Turske.

Vlahović je u 55. minutu postigao gol protiv Amedspora u utakmici 6. kola Super lige Turske.

Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

 Srpski reprezentativac je u tom trenutku smanjio vođstvo domaćina na 2:1, ali je nedugo zatim Bešiktaš primio i treći pogodak.

Ipak, Srbiju može da raduje forma Vlahovića pred start takmičenja u Ligi nacija.

Srbija na startu takmičenja dočekuje Grčku u četvrtak, potom i Holandiju u nedelju. Slede gostovanja Nemačkoj i Holandiji početkom oktobra.

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Gol Dušana Vlahovića na Fenerbahče Bešiktaš Izvor: SportTV2/Screenshot