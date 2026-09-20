Srpski reprezentativac je postigao peti gol u prvenstvu Turske
Fudbal
DUŠAN VLAHOVIĆ U TOP FORMI PRED DOLAZAK U SRBIJU: Novi gol napadača Bešiktaša za radost Veljka Paunovića
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Srpski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je peti gol u prvenstvu Turske.
Vlahović je u 55. minutu postigao gol protiv Amedspora u utakmici 6. kola Super lige Turske.
Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia
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Srpski reprezentativac je u tom trenutku smanjio vođstvo domaćina na 2:1, ali je nedugo zatim Bešiktaš primio i treći pogodak.
Ipak, Srbiju može da raduje forma Vlahovića pred start takmičenja u Ligi nacija.
Srbija na startu takmičenja dočekuje Grčku u četvrtak, potom i Holandiju u nedelju. Slede gostovanja Nemačkoj i Holandiji početkom oktobra.
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